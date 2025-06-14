Силы обороны выбили оккупантов из Андреевки в Сумской области, - Зеленский

Российские захватчики сосредоточили 53 тысячи военных на Сумском направлении, там продолжаются ожесточенные бои. Однако Вооруженным Силам Украины удалось восстановили контроль над Андреевкой на Сумщине.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране по итогам 14 июня. Глава государства сослался на полученный доклад военных и отметил, что успех относительно Андреевки имели украинские пограничники.

Российские войска оккупировали пограничную Андреевку в ночь на 4 июня. Только десять дней им удалось сохранять контроль над поселением.

"Был доклад Главкома Александра Сырского по фронту, по нашим активным действиям. Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и Сумщине – пограничным районам нашей Сумщины. Удается выбивать российские войска оттуда. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты", - отметил Верховный Главнокомандующий.

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