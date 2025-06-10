Наступление армии РФ на Сумы и Днепропетровщину: хватит ли у врага сил и какое ИПСО используют против украинцев. Интервью со Жмайло

Российские источники сообщили о том, что якобы оккупационная армия зашла на территорию Днепропетровщины. Враг также пытается вести наступление на Сумщине. И первое, и второе, по факту, является информационно-психологической операцией, чтобы создать у украинцев и западных союзников Украины впечатление о том, что якобы украинский фронт вскоре посыплется, что упадет Днепропетровщина и город Днепр и тому подобное. Еще одна цель противника – чисто террористическая.

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Однако, объективные возможности армии страны-оккупанта ограничены. Поэтому он не может развивать мощное наступление на Сумщине и продвигаться на Харьковщине. На самом деле держать текущий уровень агрессии Россия сможет только до конца текущего года. Для Украины в этот сложный период крайне важно не поддаваться на российские ИПСО, устоять и сохранить людей.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Российские источники сообщают о том, что якобы 8 июня российские оккупационные войска вышли на административную границу Днепропетровской области и ведут дальнейшие наступательные действия. В то же время проект DeepState пока показывает приближение противника к границам области, но оккупанты не пересекли ее. По вашим оценкам, как могут события развиваться дальше с учетом того, какими силами и средствами обладает враг? Ведь мы видим, что враг до сих пор не смог взять город Покровск.

– Прежде всего нам нужно отойти от привязок к границам админграниц, государственной границы. Боевые действия происходят с привязкой к высотам относительно выгодности обороны. Российско-украинская граница – это сплошная зона боевых действий. Где-то россияне зашли на нашу территорию, но на Курщине мы до сих пор удерживаем 40 квадратных километров. К примеру, российские источники сообщают, что большая группа российских войск попала в полуокружение в районе Теткино.

Относительно сил, которыми оперируют россияне. В прошлом году они хотели нарастить группировку до 800 тысяч. Сейчас она насчитывает до 570-600 тысяч. Непосредственно штурмовые отряды – это 200 тысяч. Это то "мясо", которое беспрестанно лезет и пытается прорвать наши позиции.

Россия хочет показать, что война перебрасывается на другие территории, хочет использовать это как ИПСО против украинцев, мол, сейчас падет Днепропетровщина и город Днепр. Хочет использовать это для западной аудитории, где особо не различают, чем Днепропетровская область отличается от города – а Днепр – это важный логистический и медицинский хаб. Туда эвакуируют наших раненых. Цель – вызвать истерию и безнадежность, якобы у нас все сыпется и все плохо.

Наша оборона остается под единым командованием, но у нас меньше людей, чем у врага. Поэтому очень важна мобилизация, возможный рекрутинг. Это вещи, связанные неразрывно. Когда кто-то поддерживает избиение представителей ТЦК, а потом кричит, что у нас проваливается фронт – извините, но это шизофрения.

Ничего не произойдет, если они зайдут на Днепропетровщину. Это не будет означать, что россияне выиграют войну против нас, это не означает, что они победят.

Эвакуация из прифронтовых районов Днепропетровщины велась давно. Зашли ли россияне или нет – покажет время. Пока нет подтверждений. Мы продолжаем воевать. И главное для нас – не вестись на эту российскую историю о Днепропетровщине и провале нашей линии обороны. Для нас сейчас важно сохранить людей, а не территории. На кону не Днепропетровщина, а дальнейшее выживание всего нашего государства.

Этот год действительно ключевой, определяющий, поэтому нам нужно более спокойно к этому относиться.

– Попытки российской оккупационной армии продвинуться на Сумщине – это также, по большому счету, ИПСО? То есть эти действия в большей степени связаны именно с информационной составляющей, а не с сугубо военными потребностями врага?

– Здесь информационная составляющая такая же, но есть еще и практическая, не военная, а террористическая цель россиян. Они действительно имеют там определенное продвижение, они подошли вплотную к Юнаковке. Там тянется важная трасса Курск – Рыльск, которую мы частично накрываем нашим артиллерийским огнем. Мы частично продвинулись в направлении Варачино – Новониколаевка, пытаясь контратаковать и бить под ребро вражескую группировку, усложняя ей логистику и продвижение.

Практическая террористическая цель, которую они хотят достичь – максимально приблизиться к Хотени, к Новой Сечи и другим населенным пунктам на юг, развернуть там артиллерию, операторов FPV-дронов для того, чтобы терроризировать город Сумы, терроризировать жителей, уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Но тех войск, которые называют и наши, и западные аналитики, им недостаточно, чтобы прорываться в Сумы, а тем более недостаточно для того, чтобы штурмовать сам город. Россияне используют численное преимущество, с огромными потерями – по 300-400 за одно село. А когда они упираются в город, у них начинаются проблемы. Покровск, Часов Яр, Торецк это показали. Россиянам удается захватывать такие города только после года, и то, если полностью уничтожить КАБами, артиллерией, фактически стереть эти города с лица земли.

Для Сум пока, к счастью, такой угрозы нет. На прорыв на городскую черту не хватит сил с теми потерями, которые у них есть. Они же воюют там так же, как на Покровском и других направлениях.

– Вопрос по Харьковщине. На карте боевых действий мы видим две локации, которые удерживаются врагом уже давно. Однако, они до сих пор соединены между собой, дальнейшего продвижения также нет. Исходя из того, что вы сказали, у противника просто не хватает сил и средств, чтобы развивать наступление на этом участке фронта? Может ли также город Харьков, как и Сумы, быть террористической целью врага?

– Да, именно поэтому они бьют по Харькову "Шахедами". Почему у них там нет продвижений? Генерал Драпатий заранее подготовил там район обороны. Недавно россияне имели определенное продвижение в районе Волчанских Хуторов. Но сложность заключается в том, что группировка врага в районе Липцев и Волчанска и группировка, которая давит на Сумщине – это один оккупационный контингент, обозначенный как группировка войск "Север".

Сейчас они обозначили Сумщину как приоритет. Пока мы делаем трансграничные удары по Теткино, по Белгородской и Курской областям, мы так же бьем по логистике. Поэтому россияне не могут разорваться на все направления и делать какие-то прорывы на севере. Им надо как-то оттеснить наши войска за госграницу, им надо поддерживать наступление на Сумщине. Есть еще наступательные действия на Купянском направлении – они пытаются выйти в тыл Купянска. Им просто не хватает "мяса" на все эти направления. Поэтому пока ситуация на севере, в районе Волчанска и Липцов, относительно стабильная. Титаническими усилиями нашим ребятам удается удерживать там фронт.

– Вы сказали, что этот год является ключевым и определяющим. Могли бы вы развить эту мысль? Согласны ли вы с мнением некоторых западных аналитиков, которые считают, что это летнее наступление – последнее мощное наступление армии Путина?

– Я согласен, потому что летне-осенняя кампания россиян – это их последний рывок. У них нет какого-то долгого плана, кроме как делать это. Ядерное оружие? Если бы они могли им ударить, то уже давно бы ударили.

У нас есть проблемы с мобилизацией, с рекрутингом, нам не хватает оружия. Мы видим, как "штормит" в Вашингтоне. США остаются нашим стратегическим союзником, но мы видим смену нарративов. И нам важно удержаться.

Если мы будем в такой ситуации, как сейчас, в декабре, мы будем в хорошей, выигрышной ситуации. Потому что на Западе не видят этих продвижений врага, этих десятков километров на Сумщине. Там вообще не понимают, чего так держаться за Донецк и другие регионы. Путин это понимает, поэтому бросает новое "мясо" в надежде, что мы просто посыплемся, что удастся прорвать фронт, что где-то посыпятся люди, начнется массовый бунт против ТЦК, против Зеленского, против Сырского и других наших военачальников. У них на это расчет.

Поэтому нам надо напрячься и просто выдержать это. Побольше сохранить людей. Да, жертвуя территориями. И сделать там, чтобы жертвы этой войны не были напрасными. Поэтому это действительно ключевой момент. Держать такую планку агрессии Россия после 2025 года просто не сможет.

Приглашаю всех желающих ознакомиться с информацией о 128-й бригаде (отдельной Горно-штурмовой Закарпатской Бригаде) по этой ссылке. Телефон для тех, кто желает присоединиться: 0 (50) 665 67 00.