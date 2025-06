Оккупанты заявили о наступлении на Днепропетровщину: в ISW оценили ситуацию и объяснили, способна ли Россия на крупную операцию. Карта

В России 8 июня заявили, якобы ее войска вышли на границу Донетчины и Днепропетровщины и ведут наступательные операции в последней. Эту область страна-агрессор незаконно не объявляла аннексированной, но она является частью ее плана по захвату как можно большей территории, чтобы в будущем на переговорах угрозами требовать от Украины уступок.

По данным Сил обороны, ныне на этом участке фронта идут бои и обстановка контролируемая. Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) оценил ситуацию и пояснил, способна ли РФ провести большое наступление.

Там сразу отметили, что текущая российская тактическая активность вблизи юго-востока Днепропетровской области является продолжением продолжающихся наступательных усилий России на юго-западе Донетчины, а не началом новой операции. Ведь российские чиновники неоднократно давали понять, что у Кремля более широкие территориальные амбиции в Украине, в том числе на Днепропетровщине.

Однако 8 июня российское минобороны заявило, что подразделения российской 90-й танковой дивизии достигли западной границы Донецкой области и продолжают развивать наступление на Днепропетровщину. При этом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждал, что их войска "начали наступление" в Днепропетровской области, и пригрозил, что те, кто не признает нынешние "реалии войны" на поле боя во время переговоров, "получат новые реалии на земле".

"Кремлевские чиновники неоднократно заявляли, что любые переговоры по прекращению войны должны учитывать "реалии на земле" (ссылка на текущую линию фронта в Украине), чтобы потребовать от Украины уступить требованиям России под угрозой дальнейших российских требований", – напомнил ISW.

К риторике Кремля подключились российские блогеры-милитаристы, которые утверждал, что ВС РФ достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей к северо-западу от Горихово и продвинулись к юго-востоку от Муравки, к западу от Котляровки, к западу и юго-западу от Богдановки. Хотя на момент написания этой сводки ISW не обнаружил геолокационных доказательств этих заявленных российских продвижений вблизи границы Днепропетровской области.

Но в ноябре 2024 года ISW уже прогнозировал, что российское военное командование может продвинуться в самую юго-восточную часть Днепропетровщины, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, которые поддерживают позиции Сил обороны на Донетчине, и охватить их ради поддержки более широкой кампании России по захвату всей Донецкой области.

Накануне представитель оперативно-стратегической группы войск "Хортица" полковник Виктор Трегубов 8 июня заявил, что бои продолжаются на направлении Новопавловки, но только в Донецкой области. Представитель украинской бригады, действующей в этом районе, указал, что оккупанты не пересекали границу областей. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев добавил, что утверждения о пересечении российскими войсками границы являются "российской дезинформацией" и не соответствуют действительности.

"Данные системы информирования о пожарах FIRMS от NASA показывают обнаруженные спутником тепловые и инфракрасные аномалии вдоль границы Донецкой и Днепропетровской областей, а спутниковые снимки, полученные 7 и 8 июня, показывают появление новых артиллерийских воронок вблизи границы в Днепропетровской области. Эти данные указывают на артиллерийские обстрелы в этом районе и не противоречат официальным украинским заявлениям о продолжающихся боях в Донецкой области к востоку от границы", – говорится в сводке ISW.

Эксперты напомнили, что российские официальные лица неоднократно давали понять, что у Кремля более широкие территориальные амбиции в Украине, в том числе в Днепропетровской области. Так, бывший командир 80-го батальона спецназа "Спарта" и нынешний представитель российского диктатора в Уральском федеральном округе Артем Жога накануне заявил, что 90-я танковая дивизия РФ "закрывает стратегические ворота к Днепру". По мнению аналитиков, его ссылка на реку Днепр согласуется с призывами других российских официальных лиц к Кремлю – "захватить территорию вблизи реки в Днепропетровской области". Российские официальные лица тоже призывали контролировать районы Днепра, которые протекают через всю область, и регулярно ссылались на концепцию Кремля "новороссия", которую определили как всю восточную и южную Украину.

"В мае 2025 года Россия выдвигала условия для установления постоянного контроля над оккупированной Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и это предполагает, что РФ может планировать аннексировать Днепропетровщину. Замглавы Офиса президента Украины полковник Павел Палиса также заявил 5 июня, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу реки Днепр, включая восточную часть Днепропетровской области, к концу 2026 года", – отметил ISW.

Пока аналитики оценивают, что текущая тактическая активность войск РФ вблизи юго-востока Днепропетровской области является лишь продолжением их наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой крупной наступательной операции по захвату оперативно значимой территории на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZ.UA, замкомандира аэромобильного батальона 79-й ОДШБр Богдан Януш отметил, что войска РФ давят на ВСУ на Новопавловском направлении – это является одной из попыток врага выйти в тыл Покровской группировки украинских сил. По его словам, оккупанты рвутся к границам Днепропетровской области, чтобы отчитаться своему командованию о "захвате Донетчины".

