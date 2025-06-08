Хотят выйти в тыл Покровской группировке: в ВСУ объяснили действия агрессора на Новопавловском направлении

Российские оккупационные войска давят на Силы обороны Украины на Новопавловском направлении. Это – одна из попыток противника выйти в тыл нашей Покровской группировке, которая стоит в городе Покровск.

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В целом войска РФ рвутся к границам Днепропетровской области, чтобы отчитаться своему командованию о захвате Донетчины. Об этом в эфире "Суспільного" 7 июня рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Богдан Януш.

"Все связано, одно направление держит фланг другого направления, если продавимся мы, будет беда на направлении Покровска. Продавится Покровск, то будет беда у нас, потому что Новопавловское направление оно характерно тем, что там идет река, соответственно, если противник выйдет к этой реке, то часть подразделений вынуждена передислоцироваться, потому что держать оборону будет еще труднее", – сказал он.

По словам военного, на Новопавловском направлении с течение этой недели ежедневно происходят накаты оккупантов, утром и вечером – по три-четыре пехотных штурма.

"До этого целый день поражения управляемыми авиабомбами, утром по четыре пуска – один пуск зависит от типа авиабомбы, или три 250 килограммовые, или две – большего калибра. В обед российская авиация делает три-четыре захода делает, также в 17 и 19-20 часов", – рассказал Януш.

Параллельно по переднему краю нашей обороны работают вражеские реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия. Логистику российские войска поражают FPV-дронами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль одной из задач для своей оккупационной армии в Украине определил выход российских войск на админграницу Днепропетровской области, и оккупанты делают все, чтобы достичь этой цели. Однако им это не удается, так же как не могут захватчики захватить Покровск.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сказал, что российские войска пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. До этого участка врагу осталось небольшое расстояние.

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