Оккупанты хотят пересечь админграницу Днепропетровщины: Зеленский раскрыл планы врага и сообщил об успехе Сил обороны

Кремль одной из задач для своей оккупационной армии в Украине определил выход российских войск на админграницу Днепропетровской области, и оккупанты делают все, чтобы достичь этой цели. Однако им это не удается, так же как не могут захватчики и оккупировать Покровск.

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Недавно Силы обороны отбросили врага на 4 км на Покровском направлении. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства убежден: для того, чтобы пересечь административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями, россияне будут делать все, что могут. Однако пока им не удается достичь этой цели. Так же, как не могут они также прорвать украинскую оборону и захватить Покровск.

Более того, на восточном фронте украинские воины недавно имели определенные успехи.

"На Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять всех своих войск с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск", – убежден Зеленский.

Президент также подчеркнул, что считает заявления россиян о наступательной операции через Днепр на Запорожском направлении "не более чем фантастикой".

Напомним, также на этой встрече Зеленский сообщил, что "россияне накапливают более 50 тыс. военных на Сумском направлении" и назвал главную цель врага.

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