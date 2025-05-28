"Россияне накапливают более 50 тыс. военных на Сумском направлении": Зеленский назвал главную цель врага. Карта

Российские оккупанты накапливают более 50 тыс. военнослужащих на Сумском направлении с целью "вытолкнуть" Вооруженные Силы Украины. Для этого они задействовали в Курской области сильнейшие войска.

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Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами. Он отметил, что целью русской оккупационной армии является создание буферной зоны глубиной в 10 км, о которой ранее говорил диктатор Владимир Путин.

"Россияне накапливают более 50 000 военных на Сумском направлении, чтобы "вытолкнуть" ВСУ", – заявил Зеленский.

Гарант добавил, что у украинских защитников тоже есть успехи на этом участке. В частности, наши бойцы взяли в плен 8 военных РФ в районе Теткиного на Курщине.

"Сейчас у меня была встреча с Сырским, начальником Генштаба Игнатовым. Сырский говорил, что пополняют обменный фонд. Для нас это очень важно. И поэтому мы там действуем, мы там находимся", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что есть безусловные диверсионные операции россиян в Сумской области, и есть ответы со стороны украинских военных.

Напомним, ранее глава Сумской ОВА Олег Григоров отмечал, что ситуация на приграничных Сумской области остается тяжелой, но контролируемой. В регионе есть оккупированные населенные пункты, а их жители уже эвакуированы. Боевые действия там продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ расширяют направления штурмов на Сумщине. Оккупанты активизируют попытки прорыва украинской обороны малыми группами, пытаясь захватить Владимировку и Веселовку.

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