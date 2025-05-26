Оккупанты на Сумщине активизировали попытки прорыва обороны малыми штурмовыми группами: в ГПСУ назвали основные направления атак

Войска страны-агрессора РФ расширяют направления штурмов на Сумщине. Оккупанты активизируют попытки прорыва украинской обороны малыми группами, пытаясь захватить Владимировку и Веселовку.

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, наиболее активная штурмовая деятельность наблюдалась в районе Басовки и Журавки.

Кроме того, враг расширяет направления атак, в частности в районах сел Владимировка и Веселовка и пытается охватить широкий участок границы с Украиной.

Воины Сил обороны Украины пытаются отражать вражеские атаки.

Несмотря на значительные потери армии агрессора, оккупанты продолжают отправлять штурмовые группы атаковать Сумскую область.

Перед этим они осуществляют артиллерийскую подготовку, применяют БПЛА и авиацию, чтобы ослабить позиции украинских защитников перед штурмом.

"Это делается, чтобы уничтожить позиции украинских воинов, и, собственно, уменьшить нашу обороноспособность во время своих штурмовых действий", – рассказал Андрей Демченко.

По данным аналитического DeepState, село Беловоды Хотинской громады Сумской области оказалось в "серой" зоне.

Как сообщал OBOZ.UA, российские "военкоры" распространили фейк о якобы захвате Юнаковки. Силы обороны Украины категорически опровергли эти фейковые сообщения. Они подчеркивают, что населенный пункт остается под контролем Украины, а такие заявления – часть информационной войны агрессора.

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