Россияне распространяют фейк о 'прорыве' к Юнаковке в Сумской области: в Силах обороны опровергли

Российские войска не вошли в село Юнаковка на Сумщине, как это пытались подать в российских СМИ – силы обороны категорически опровергли эти фейковые сообщения. Они подчеркивают, что Юнаковка остается под контролем Украины, а такие заявления – часть информационной войны врага.

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Об этом сообщил старший офицер центра коммуникаций группировки войск "Курск" подполковник Ярослав Чепурной в комментариив украинском СМИ. Он подчеркнул, что эта информация является ложной.

"Не соответствует действительности", – заявил Чепурной относительно правдивости информации, распространенной российской стороной.

Накануне ночью ряд Telegram-каналов, связанных с российскими СМИ, заявили о якобы прорыве армии РФ в это село, однако эта информация не подтвердилась.

Согласно последним данным карты боевых действий от DeepState, Юнаковка остается под контролем украинских войск. Зато ближайшие к этой территории населенные пункты, которые находятся в "серой зоне", – это Новенькое, Журавка, Веселовка и Басовка.

Кроме того, отмечается, что в районе Хотинской громады "серая зона" расширилась в направлении сел Водолаги и Беловоды 12 –13 мая.

Напомним, что диверсионные группы российских военных все чаще пытаются пересечь украинскую границу на квадроциклах, используя их скорость для более глубокого проникновения на нашу территорию. Самые активные попытки фиксируются на участке границы в районе Сумщины, в частности вблизи сел Басовка и Журавка, где противник применяет тактику малых штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин на днях организовал встречу с чиновниками Курской области, на которой прозвучала якобы шутка о том, что Сумы "должны стать частью РФ". Предположительно, совещание он собрал для того, чтобы установить условия для обоснования возобновления планов по захвату украинского города и оккупации Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ уже в течение длительного времени осуществляет активные наступательные действия на всех направлениях фронта. Главным из них является Сумское, где было сосредоточено 67 тыс. российских войск.

По оценкам аналитиков Bloomberg, несмотря на постоянное превосходство в живой силе и ограниченные успехи, ВС РФ далеки от удовлетворения военных целей диктатора Путина. Темпы основного наступления российской армии на востоке Украины сократились вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024-го.

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