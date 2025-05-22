Вражеские ДРГ все пытаются прорваться на квадроциклах: в ГПСУ назвали наиболее активное направление границы на Сумщине

Диверсионные группы россиян все чаще пытаются прорваться через украинскую границу на квадроциклах. Они используют их скорость для более глубокого проникновения на нашу территорию.

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Об этом во время брифинга заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он также добавил, что наиболее активное направление границы на Сумщине находится возле населенных пунктов Басовка и Журавка, где враг применяет тактику малых штурмовых групп.

"Эти группы пытаются перейти к нашей границе и уже закрепляются на территории Украины, для того, чтобы расширить зону активных боев. Такие группы залетают даже на квадроциклах, используя преимущества скорости, или максимально глубоко, насколько возможно, заехать на территорию Украины и уже там ждать подкрепления подобных групп опять же для расширения зоны активных боев", – добавляет Демченко.

По его словам, враг пытается действовать не только в пределах неактивных направлений, но и расширяет попытки прорывов на другие участки.

"К сожалению, враг, кроме этих двух направлений, которые наиболее активны, видим, что больше от Журавки пытается расширить эту зону захода малых штурмовых групп. Однако стойкость и героизм украинских защитников не дает врагу возможности достичь тех целей, которые он поставил перед собой, пытаясь быстро расширить зону боев по территории нашей страны", – подчеркнул представитель ГПСУ.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин на днях организовал встречу с чиновниками Курской области, на которой прозвучала якобы шутка о том, что Сумы "должны стать частью РФ". Вероятно, совещание он собрал для того, чтобы установить условия для обоснования возобновления планов по захвату украинского города и оккупации Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ уже в течение длительного времени осуществляет активные наступательные действия на всех направлениях фронта. Главным из них является Сумское, где было сосредоточено 67 тыс. российских войск.

По оценкам аналитиков Bloomberg, несмотря на постоянное превосходство в живой силе и ограниченные успехи, ВС РФ далеки от удовлетворения военных целей диктатора Путина. Темпы основного наступления российской армии на востоке Украины сократились вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024-го.

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