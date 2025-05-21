Продвижение России в Украине замедляется, несмотря на уверенность и громкие заявления Путина – Bloomberg

Несмотря на постоянное превосходство в живой силе и устойчивые успехи российская армия пока далека от удовлетворения военных целей кремлевского диктатора Владимира Путина. Темпы основного наступления России на востоке Украины сократились вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024 года.

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Об этом пишет Bloomberg. В среднем российская армия продвигается по территории Украины со скоростью лишь около 41 км² в неделю, тогда как в августе-декабре 2024-го этот показатель достигал 125 км² в неделю.

Это значительное замедление контрастирует с максималистской риторикой Кремля, который требует от Киева уступить четыре региона на востоке и юге, над которыми Кремль провозгласил суверенитет, но которые Россия оккупировала лишь частично.

В то же время, по подсчетам DeepState, с января 2025 года Россия смогла захватить лишь 0,15% украинской территории. Даже в наиболее ожесточенном районе боевых действий – в Донецкой области – Москва пока не смогла достичь полного контроля, несмотря на более чем десятилетнее присутствие в регионе.

Стоит учитывать, что боевые действия тормозились из-за холодной зимы, а с наступлением лета – могут активизироваться. Как и в любом конфликте, ситуация может измениться неожиданно из-за политических решений, которые принимают вдали от поля боя.

Тем не менее, при нынешних темпах продвижения российских войск, по расчетам Bloomberg на основе данных DeepState, полный захват Донецкой области займет несколько лет. Теоретически, при таких темпах оккупация всей Украины продлится более века.

"Идея Путина о том, что он может быстро захватить все четыре региона - или даже в ближайшее время – абсолютно нереалистична", – сказал Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир.

Он отметил, что российские войска получают лишь локальные успехи, поскольку украинская оборона хорошо организована.

В то же время эта оценка не умаляет растущих проблем Украины с нехваткой живой силы, уставшим от войны населением и слабой поддержкой со стороны США при Трампе.

Поскольку бои в летние месяцы становятся все более ожесточенными, вероятность прорыва России на линии фронта остается риском для Украины, даже несмотря на то, что войска Москвы продвигаются вперед, неся огромные потери.

Покровск, украинский опорный пункт в Донецкой области и главная цель нынешней военной кампании России, сумел выстоять, но оборона города становится все слабее.

В то время как европейские страны – в частности Франция, Германия и Великобритания – удвоили свою военную поддержку Украине, ключевой союзник Киева – США – меняет свою политику. Администрация Трампа неоднократно критиковала Зеленского, но не оказывает значительного давления на Путина.

Это вызывает глубокое беспокойство у Киева, который считает, что только Вашингтон среди его союзников имеет силу заставить Путина прекратить войну.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже в течение длительного времени осуществляют наступательные действия на всех направлениях. Главным из них является Сумское, где было сосредоточено 67 тыс. российских войск. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает сдерживать врага.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины. В частности, речь идет о Сумском и Харьковском направлениях. По его словам, интенсивность боевых действий в регионе стремительно возросла. Кроме того, враг стремится создать "буферную зону" на территории Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

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