В России 'замахнулись' на захват Сум: в ISW оценили, что стоит за заявлениями и достаточно ли у врага сил

Российский диктатор Владимир Путин на днях организовал встречу с чиновниками Курской области, на которой прозвучала якобы шутка о том, что Сумы "должны стать частью РФ". Вероятно, совещание он собрал для того, чтобы установить условия для обоснования возобновления планов по захвату украинского города и оккупации Сумской области.

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они считают маловероятным, что российские войска смогут захватить Сумы в ближайшей и среднесрочной перспективе, учитывая продемонстрированную Россией неспособность быстро захватить даже гораздо меньшие населенные пункты в Украине за последние три года.

Отмечается, что Путин встретился с руководством муниципалитетов Курщины, и во время беседы глава Глушковского района Павел Золотарев попросил его создать "буферную зону" на Сумщине. Диктатор спросил, какой глубины должна быть эта зона, и российский чиновник указал, мол, Россия должна захватить "по крайней мере Сумы", намекнув, что страна-агрессор должна быть "больше".

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн позже ответил на этот разговор в своем Telegram-канале, заявив, что его "дед родом из Сумской области", поэтому "эта земля ему не чужая".

Аналитики отмечают, что Сумы расположены примерно в 25 километрах от международной границы, и заявленная россиянами "буферная зона" – достаточно глубокая, чтобы включать облцентр – могла бы помешать Силам обороны Украины наносить удары артиллерией и тактическими беспилотниками по территории России.

Западные и украинские источники сообщали, что российская делегация на украинско-российских переговорах в Стамбуле 16 мая угрожала захватить Сумскую область, чтобы создать "зону безопасности".

"Россия имеет территориальные цели за пределами областей, которые уже незаконно оккупировала или аннексировала, и Путин может намереваться использовать дальнейшее продвижение в Сумской области, чтобы потребовать от Украины передать ее часть России во время будущих мирных переговоров", – считают в ISW.

Там предполагают, что Кремль мог организовать встречу с чиновниками Курщины, чтобы представить Путина как "эффективного и вовлеченного лидера военного времени", ответив на российские запросы по дальнейшему продвижению на Сумщину и предложив России заявить претензии на больше территорий в пределах Украины.

Этот визит диктатора в регион состоялся впервые с момента, когда 26 апреля Россия заявила о "победе" в этом районе. Хотя Силы обороны Украины до сих пор удерживают ограниченные позиции на Курщине, бои продолжаются, несмотря на официальные заявления Кремля о том, что российские войска "полностью вытеснили ВСУ из области". Генеральный штаб ВСУ 21 мая опроверг фейки россиян, подчеркивая, что украинские силы продолжают активные боевые действия на Курщине.

На днях Путин также встретился с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном и согласился продолжать предоставлять федеральное финансирование местным жителям и увеличить операции по разминированию. По мнению аналитиков, эта встреча тоже является частью постоянных усилий Кремля, направленных на изображение Путина как "эффективного и заботливого лидера военного времени" и преуменьшение российских неудач на фронте.

В ISW оценивают, что армия РФ вряд ли сможет захватить город Сумы как в ближайшей, так и среднесрочной перспективе. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 мая сообщил, что большинство наступлений на Сумском направлении сейчас осуществляют подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), 72-й мотострелковой дивизии (44-й АК, ЛВО) и, вероятно, 83-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС РФ. По его словам, также там замечено до четырех-пяти мотострелковых и стрелковых полков российского мобилизационного резерва.

"Этих ограниченных элементов недостаточно для захвата такого крупного города, как Сумы (довоенное население 256 000 человек), и российские войска не продемонстрировали способность захватывать крупные города с первых месяцев войны", – подчеркнули аналитики.

Они напомнили, что с момента захвата Лисичанска (Луганская область) в июле 2022 года ВС РФ не захватывали ни одного украинского города с довоенным населением более 100 000 человек. Сам же захват Лисичанска стал результатом медленных, изнурительных усилий, которые в итоге привели к кульминации российских наступательных операций на востоке Украины летом 2022 года, в отличие от быстрой и эффективной маневренной операции.

"С тех пор российские войска пытались захватить гораздо меньшие населенные пункты в последующих кампаниях, несмотря на использование большего количества сил, особенно на востоке и севере Украины. Украинские чиновники также ранее выражали сомнения в том, что российские войска смогут провести эффективную наступательную операцию по захвату города Сумы", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ уже в течение длительного времени осуществляет активные наступательные действия на всех направлениях фронта. Главным из них является Сумское, где было сосредоточено 67 тыс. российских войск.

По оценкам аналитиков Bloomberg, несмотря на постоянное превосходство в живой силе и ограниченные успехи, ВС РФ далеки от удовлетворения военных целей диктатора Путина. Темпы основного наступления российской армии на востоке Украины сократились вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024-го.

