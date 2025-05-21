ВСУ продолжают операции в Курской и Белгородской областях: Генштаб опроверг фейк россиян

В среду, 21 мая, в Генштабе опровергли фейк оккупантов о завершении боевых действий на территории РФ. Там отметили, что операции Вооруженных сил Украины в Курской и Белгородской областях продолжаются.

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В Генштабе также добавили, что условия на этих территориях остаются сложными. Впрочем, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику.

"Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют реальной обстановке. Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается", – говорится в сообщении.

В общем, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убитыми.

В плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники РФ. Также, ВСУ продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области.

Накануне, 20 мая, сообщалось о том, что украинские воины недавно продвинулись на российской Курщине. Также они имели успехи в районах Боровой и Торецка.

Напомним, ранее аналитики констатировали, что постоянное затягивание переговоров Россией подчеркивает ее нежелание завершать войну мирным соглашением.

Также они рассказали, зачем Кремль взялся хвастаться "военной силой" перед разговором Путина и Трампа. Аналитики считают, что это было сделано "для отвлечения внимания".

А уже после телефонного разговора руководителей Белого дома и Кремля аналитики объяснили, что нужно для эффективных переговоров между Украиной и Россией.

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