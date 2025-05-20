Украинские войска продвинулись на Курщине, а также в районах Боровой и Торецка: анализ ISW

Украинские воины недавно продвинулись на российской Курщине. Также они имели успехи в районах Боровой и Торецка.

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Россияне тоже добились определенных изменений на карте боев в Курской области и продвинулись в районе Часового Яра и на Торецком и Новопавловском направлениях. О ситуации на линии фронта рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Недавно украинские воины продвинулись на южной окраине населенного пункта Тёткино в российской Курской области – которую, как отчитывался российскому диктатору Владимиру Путину начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские войска "освободили" еще 26 апреля. Продвижение в поселке к юго-западу от Глушково подтвердили геолокационные видеозаписи.

Однако имели там определенные успехи и россияне: видео, появившиеся накануне, зафиксировали недавнее продвижение оккупантов к международному пограничному контрольно-пропускному пункту к юго-востоку от Теткино.

Тем временем российские пропагандисты заявили о "безуспешных атаках" украинских сил в направлениях Теткино и Нового Пути. А украинский военный обозреватель Константин Машовец констатировал, что в наступательных операциях РФ на Курщине северокорейские войска больше не участвуют, их лишь "эпизодически" разворачивают на российской территории.

А вот сообщений о наземной активности в Белгородской области накануне сообщений не было ни от российских, ни от украинских источников.

На Сумщине оккупационные войска в понедельник продолжали наступательные операции, не достигнув никаких подтвержденных успехов.

Из неподтвержденных "побед" оккупантов аналитики указали заявленный российским минобороны "захват" населенного пункта Марьино – сразу через границу от Демидовки, что в Белгородской области. Там похвастались, что захват села, в котором до войны проживали 165 человек, поможет России "создать буферную зону" вблизи российско-украинской границы.

Так же не нашли подтверждений пока заявления Машовца относительно того, что подразделения российских 18-й мотострелковой дивизии и 106-й воздушно-десантной дивизии продвинулись к дороге между Беловодами и Водолагами (оба к северо-востоку от города Сумы) и достигли окрестностей Водолаг.

Тем временем спикер ОСГВ "Северск" Вадим Мысник 19 мая сообщил, что Россия накапливает силы в Курской области и продолжает наступать небольшими пехотными группами вдоль международной границы в районе Сумской Курской областей.

Без продвижений прошли накануне и ограниченные наземные атаки войск РФ на севере Харьковщины.

При этом российские пропагандисты заявляли о "зачистке жилых районов в северо-восточной части Волчанска" и незначительном продвижении к Волчанским Хуторам.

В течение последних двух дней российские войска продолжали наземные наступления вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. 18 мая российский военный блогер заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Липцов (к северу от Харькова).

На Купянском направлении тоже россияне продвижений не имели.

18 и 19 мая они продолжали наземные наступления на северо-восток от Купянска вдоль международной границы вблизи Строевки и на север от Купянска вблизи Кутьковки.

Представитель одной из бригад ВСУ, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские войска уменьшили численность своих пехотных штурмовых групп с пяти-шести человек до двух-трех, и что российские войска продолжают отдавать предпочтение использованию багги, мотоциклов и вездеходов вместо бронетехники во время штурмов.

А начальник Купянской районной военной администрации Украины Андрей Канашевич заявил, что российские войска увеличили количество и масштабы авиационных и артиллерийских ударов в Купянском районе.

В то же время российский военный блогер утверждал, что российские войска использовали беспилотники "Шахед", которые российские войска обычно используют для ударов на большие расстояния по тыловым районам в Украине, для ударов по украинским военным целям на Купянском направлении.

А вот в районе Боровой успехи недавно имели украинские силы: подтверждено продвижение защитников к западу от Сергеевки (восточнее Боровой).

А российские пропагандисты без подтверждений заявляли о том, что российские войска достигли южной окраины Грековки и продвинулись на юго-запад от Макеевки (обе на юго-восток от Боровой).

18 и 19 мая российские войска продолжали наземные наступления на северо-восток от Боровой вблизи Новой Кругляковки, на восток от Боровой в направлении Копанок и на юго-восток от Боровой вблизи Твердохлебово и Новосергиевки, а также в направлении Ольговки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 мая, показывают, что российские войска утром 14 мая осуществили механизированный и моторизованный штурм к северо-востоку от Стельмаховки (к северо-востоку от Боровой в ближнем тылу российских войск), используя три мотоцикла, два легких бронированных транспортных средства и один танк.

Также 19 мая российские войска продолжили наземные наступления на Лиманском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.

Из неподтвержденных заявлений российских пропагандистов аналитики отметили утверждение, что украинские войска продвинулись в районе Торского (к востоку от Лимана). Также российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в районе Липового и к северо-востоку от Новомихайловки (оба к северу от Лимана) и на один километр в районе к востоку от Колодязей (к северо-востоку от Лимана).

18 и 19 мая российские войска продолжали наземные атаки к северу от Лимана в направлении Новомихайловки, Редкодуба, Липового, Нового Света, Карповки и Зеленой Долины; к северо-востоку от Лимана вблизи Ямполовки, Глущенкового, Колодязей; и к востоку от Лимана вблизи Торского.

В ISW добавили, что командир одной из украинских бригад, действующих на Лиманском направлении, опроверг заявления России от 15 мая о том, что российские войска захватили Торское, сообщив, что российские войска не установили устойчивых позиций в центральной части Торского, и что украинские войска контролируют все поселение. Он добавил, что российские войска пытаются войти в Торское штурмовыми группами из двух-трех солдат, и что украинские войска убивают или ранят от 80 до 90 процентов этих групп.

Не удалось россиянам продвинуться и на Северском направлении, где 18 и 19 мая они провели наступательные операции к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки и Григорьевки и к востоку от Северска вблизи Верхнекаменского.

А вот в Часовом Яру захватчики продвинулись на юг в пределах города и на юго-восток от Озаряновки, расположенной на юго-востоке от Часового Яра.

18 и 19 мая российские войска провели наступательные операции вблизи самого Часового Яра, на северо-запад от Часового Яра в направлении Майского, на юго-восток от Часового Яра вблизи Озаряновки и Курдюмовки, а также на юг от Часового Яра вблизи Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении продвижение недавно имели и россияне, и украинцы.

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 мая, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись вдоль железной дороги на юго-восток от Дилиевки (на северо-восток от Торецка).

А кадры, опубликованные на следующий день, зафиксировали недавнее продвижение оккупантов на северо-запад от Торецка.

Без подтверждений же российские пропагандисты декларировали куда большие "достижения" оккупантов. Так, они заявляли, что российские войска, включая подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии захватили Романовку (к юго-западу от Торецка), а также якобы продвинулись между Дружбой и Крымским (оба к северо-востоку от Торецка); на юго-запад от Зари; на юг и запад от Гнатовки; на север от Новой Полтавки; на север от Мирного (все на юго-запад от Торецка); вблизи Новооленовки; к западной окраине Яблоновки; и к южной окраине Попов Яр и Полтавки (все на запад от Торецка).

Достоверно известно, что 18 и 19 мая российские войска атаковали вблизи самого Торецка; на северо-восток от Торецка вблизи Дилиевки и Дружбы; на юго-запад от Торецка вблизи Новой Полтавки и Старой Николаевки и в направлении Шевченко Первое и Заря; и на запад от Торецка вблизи Новоспасского и в направлении Яблоновки и Попов Яра.

Один из российских пропагандистов заявлял, что украинские войска контратаковали вблизи Старой Николаевки и Гнатовки.

"19 мая Министерство обороны России заявило, что российские войска недавно захватили Новооленовку (к западу от Торецка), но ISW зафиксировала геолокационные кадры, указывающие на то, что российские войска захватили населенный пункт по состоянию на 16 мая", – добавили аналитики.

Также они обратили внимание на заявление российского военного блогера от 19 мая о том, что российские войска, действующие вблизи Романовки, перекрыли украинские наземные линии связи, осуществляющие обеспечение украинских войск в Заре, Гнатовке и Старой Николаевке. Он утверждал, что украинские войска, действующие в "кармане" между Новооленовкой и Торецком, могут осуществлять логистику только по грунтовой дороге из Александро-Калиново.

Также россияне 19 мая продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Без всяких подтверждений россияне заявляли, что российские войска недавно продвинулись на север и юго-запад от Миролюбовки (к востоку от Покровска).

Известно, что 18 и 19 мая российские войска продолжали наступления на северо-восток от Покровска вблизи Малиновки и Елизаветовки, на восток от Покровска вблизи Миролюбовки и Новоторецкого, на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки, на юг от Покровска вблизи Даченского и Звирового, а также на юго-запад от Покровска вблизи Удачного и Котлино.

А вот на Новопавловском направлении захватчики недавно смогли продвинуться. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Котляровки (к востоку от Новопавловки).

Зато заявления россиян о продвижении оккупационных войск дальше на север от Котляровки, вблизи Новоалександровки и в направлении Муравки (оба к северо-востоку от Новопавловки) пока подтверждений не находят.

18 и 19 мая российские войска провели наступательные операции на северо-восток от Новопавловки вблизи Новоалександровки и в направлении Муравки; на восток от Новопавловки вблизи Котляровки; и на юго-восток от Новопавловки вблизи Троицкого и Орехового. В то же время российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Новониколаевки и Новосергиевки (к северо-востоку от Новопавловки).

Так же без подтвержденных результатов продолжали россияне наступать 19 мая и на Кураховском направлении. Подтверждений заявленных роспропагандистами продвижений российских войск на юг от Алексеевки, на северо-запад от Багатыря (оба к западу от Курахово) и на восток от Отрадного (к юго-западу от Курахово) пока нет.

18 и 19 мая российские войска провели наступательные операции к западу от Курахово вблизи Андреевки, Константинополя и Багатыря, а также к юго-западу от Курахово вблизи Отрадного. Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Отрадного и Багатыря.

По словам представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, по состоянию на 19 мая украинские войска удерживали позиции в Багатыре и отбросили российские войска к дороге H-15 Багатирь-Комар к югу от населенного пункта.

Тем временем представитель ОТГ "Угледар" Алексей Бельский вчера заявил, что украинские войска удерживают позиции в Багатыре, Константинополе, Андреевке (к западу от Курахово) и Разливе (к юго-западу от Курахово) – в минобороны РФ заявили о захвате этих населенных пунктов россиянами.

Известно, что российские войска 19 мая продолжили наступательные операции на направлении Великой Новоселки, но не достигли подтвержденного прогресса.

Без подтверждений роспропаганда утверждала, что российские войска продвинулись в восточном и южном Зеленом Поле и Новополе (оба на юго-запад от Великой Новоселки), вблизи Вольного Поля и к востоку от Федоровки (оба на северо-запад от Великой Новоселки).

Известно, что 18 и 19 мая российские войска провели наступательные операции к северу от Великой Новоселки в направлении Комара; на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Привольного, Вольного Поля и Шевченко; и на юго-запад от Великой Новоселки вблизи Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Зеленого Поля и Новополя.

Нечем особо похвастаться оккупантам и на Запорожье.

18 и 19 мая российские войска наступали на юго-восток от Орехова в направлении Малой Токмачки, на юг от Орехова в направлении Новоданиловки, на юго-запад от Орехова вблизи Степного и на северо-запад от Орехова в направлении Лукьяновского – без подтвержденных продвижений.

Так же остались безрезультатными и ограниченные наземные атаки захватчиков на Херсонском направлении 18 и 19 мая.

Напомним, ранее аналитики констатировали, что постоянное затягивание переговоров Россией подчеркивает ее нежелание завершать войну мирным соглашением.

Также они рассказали, зачем Кремль взялся хвастаться "военной силой" перед разговором Путина и Трампа.

В частности, придворный кремлевский пропагандист опубликовал отрывки из якобы "нового" интервью с Путиным, в котором диктатор заявил, что у России достаточно живой силы и техники, чтобы довести войну в Украине до "логического завершения с необходимыми для России результатами". Кроме того, онсвыдал, что русскоязычные украинцы считают Россию своей "родиной".

Аналитики считают, что это было сделано "для отвлечения внимания".

А уже после телефонного разговора руководителей Белого дома и Кремля аналитики объяснили, что нужно для эффективных переговоров между Украиной и Россией.

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