Постоянное затягивание переговоров Россией подчеркивает ее нежелание завершать войну мирным соглашением – ISW

Россия не отказалась от желания добиться полной капитуляции Украины. Москва примеряет личину "открытости к переговорам" и одновременно выдвигает неприемлемые требования к Киеву, не предлагая никаких компромиссов.

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Постоянное затягивание Россией переговоров по завершению ее агрессивной войны против Украины подчеркивает нежелание Кремля достигать мирного соглашения, в то же время РФ продолжает создавать для себя возможности нарушения потенциальных договоренностей в будущем. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики продолжают настаивать на своих предыдущих выводах о том, что целью войны России остается полная капитуляция Украины.

"Россия переосмысливает свои территориальные требования – обычно предмет переговоров о прекращении войны – как предпосылки для прекращения огня. Россия пытается позиционировать себя как открытую к переговорам, но выдвигает требования, которые Украина не может разумно принять, не предлагая при этом никаких уступок со своей стороны. ISW продолжает оценивать, что Путин будет продолжать отказываться предлагать компромиссы, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы, которая предусматривает, что Россия выигрывает войну на истощение путем бесконечного ползучего продвижения, что мешает Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции", – говорится в материале.

То же, что Россия постоянно затягивает переговорный процесс, аналитики объясняют исключительно ее нежеланием участвовать в добросовестных переговорах о прекращении огня или заключении окончательного мирного соглашения.

Среди последних примеров – заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова от 17 мая. Он заявил, что встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но исключительно при условии, что российская и украинская делегации достигнут неопределенных договоренностей. Также Песков подчеркнул, что все переговоры должны проходить за закрытыми дверями.

Подобная размытость заявления представителя Кремля, по мнению аналитиков, является неслучайной и направлена на еще большее оттягивание прогресса в переговорах между Украиной и Россией.

Непублично же, как пишет российское оппозиционное издание "Верстка" со ссылкой на близкий к администрации Путина источник, личные переговоры диктатора и Зеленского в Кремле считают невозможными, потому что Москва прекрасно осознает, что ее требования к Киеву категорически неприемлемы для Украины.

О том, что подготовка к такой встрече даже не обсуждается, заявил еще один собеседник издания, близкий к российскому минобороны.

Аналитики констатировали, что Россия удвоила свои усилия по затягиванию мирных процессов, продолжая выдвигать Украине ультиматумы, которые Украина не может принять. И привели слова источника "Верстки" из окружения Путина, который отметил, что требованием о проведении украинско-российских переговоров без посредника Кремль стремится продемонстрировать свою способность требовать от Соединенных Штатов ограничения влияния западных партнеров Украины.

"Комментарии Пескова и отчет "Верстки" согласуются с давней оценкой ISW о том, что Россия остается преданной продолжению мирных переговоров, чтобы продолжать продвижение на поле боя и получать дополнительные уступки от Запада. Зато Украина постоянно демонстрирует свою готовность к компромиссам и участию в переговорах в добросовестной форме", – подчеркивается в материале ISW.

Также аналитики обратили внимание на продолжение сигналов от кремлевских чиновников о том, что Россия готова не только продолжать, но и эскалировать войну в случае отказа Киева и его западных партнеров принять требования РФ о капитуляции Украины.

На этот раз с соответствующим заявлением выполз заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он выдал, что "все враги России, выдвигающие ультиматумы на переговорах", должны помнить, что мирные переговоры не всегда приводят к прекращению боевых действий, и что неудачные переговоры могут даже привести к "более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками".

Это заявление аналитики трактовали как едва завуалированную угрозу возможным применением Россией ядерного оружия, введением в войну войск ситуативных союзников РФ – и вплоть до возможности атак РФ на Европу. Впрочем, очередной виток ядерного шантажа Москвы в ISW восприняли скептически: там убеждены, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие или нападет на государства НАТО на данный момент.

Россия продолжает демонстрировать, что не примет никаких условий, меньше полной капитуляции Украины, и, вероятно, будет считать любые переговоры, которые не соответствуют этим военным целям, "неудачными".

"Угроза того, что Россия может продолжить войну против Украины и даже эскалировать ее, если Россия не достигнет своих целей, отражает заявление помощника президента России Владимира Мединского от 16 мая о том, что Россия готова воевать "столько бы долго не было нужно". Угроза Медведева является частью рефлексивной кампании контроля России, направленной на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к принятию требований России о капитуляции Украины.

В то же время Россия продолжает создавать для себя возможности для отказа в будущем от любого возможного мирного соглашения с Украиной. Так, Песков 17 мая снова заговорил о том, что РФ "важно точно понимать", кто именно из представителей украинской власти будет подписывать возможное соглашение между РФ и Украиной.

"Комментарии Пескова, вероятно, являются частью давней позиции Кремля по отвержению легитимности президента Украины Владимира Зеленского и легитимности всех украинских правительств после 2014 года. Эта риторическая кампания является частью усилий, направленных на установление условий для выхода России из любых будущих мирных соглашений в момент, выбранный Россией, и в поддержку неоднократного требования России о том, чтобы Украина согласилась на смену режима и установление пророссийского марионеточного правительства.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за требованиями РФ в Стамбуле. Они объясняются сформированной в голове российского диктатора "теорией победы", согласно которой РФ способна выиграть в войне на истощение даже с учетом продолжения поддержки Украины со стороны западных союзников. Поэтому ни на какие компромиссы идти Путин не собирается.

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