Враг пытается прорваться к админгранице трех областей – Силы обороны юга

Российские войска пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. До этого участка врагу осталось небольшое расстояние.

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Наиболее активно противник сейчас атакует на Новопавловском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Наиболее активное – это Новопавловское направление. За минувшие сутки там зафиксировано более 30 боевых столкновений. Противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, ему там осталось не очень далеко", – сказал он.

По словам спикера, у россиян достаточно сил и средств для того, чтобы проводить штурмовые действия малыми группами пехоты и держать довольно высокую интенсивность боевых действий, особенно на Новопавловском направлении.

Кроме того, оккупанты пытаются взять под свой контроль село Богатырь в Донецкой области. Сейчас это самое опасное место на юге Украины, отметил Волошин.

На этом же направлении, рассказал он, оккупанты наносят авиационные удары и достаточно активно работает вражеская артиллерия. Также на Ореховском направлении Силы обороны Украины отмечают довольно большое количество боестолкновений.

"За минувшие сутки зафиксировано шесть таких боевых столкновений, где противник пытался прорвать нашу линию обороны и захватить позиции Сил обороны Украины в таких населенных пунктах, как Степное, Малые Щербаки", – добавил спикер.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки не было зафиксировано боевых столкновений, однако противник достаточно активно применяет авиацию, нанося удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гуляйпольском направлении российские войска пытаются возобновить штурмы в направлении населенного пункта Красное. Враг перебросил штурмовые группы на передовые позиции на этом участке фронта.

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