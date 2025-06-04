РФ готовит атаки на Гуляйпольском направлении: в ВСУ рассказали о тактике врага

На Гуляйпольском направлении российские войска пытаются возобновить штурмы в направлении населенного пункта Червоное. Враг перебросил штурмовые группы на передовые позиции на этом участке фронта.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он рассказал, что оккупанты постоянно наносят массированные авиационные удары по Гуляйполю, Зализничному и Малиновке, фактически стирая их с лица земли.

"Кроме того, враг пытается возобновить штурмовые действия в направлении Червоного, а также перебросил на передовые позиции личный состав штурмовых групп. Это один из признаков того, что он вскоре и здесь начнет активизацию на этом направлении", – добавил военный.

Также враг прибегает к штурмам на Новопавловском и Ореховском направлениях. На последнем противник проводит в день по пять-семь, а иногда и до 10 боевых столкновений.

"Что касается Запорожского направления, то здесь ситуация несколько сложнее, потому что, например, такое направление, как Новопавловское, это одно из самых опасных направлений вдоль всей линии боевого столкновения. Ежедневно там происходит от 25 до 30 боевых столкновений. Враг пытается захватить определенные наши населенные пункты, такие как: Богатырь, Новоселка, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле", – сказал спикер.

Он отметил, что россияне пытаются сохранять высокую интенсивность боевых действий и хотят истощить украинских защитников, которые находятся на упомянутых выше направлениях. В частности, не дать им подтянуть пополнение.

"Это одна из новых тактик врага, когда он проводит штурм за штурмом, что мы даже не успеваем иногда подтянуть свои резервы, но мы знаем эту тактику, поэтому знаем, как противодействовать эффективно. На этом Новопавловском направлении ежедневно враг имеет довольно высокие потери – это около полутора сотен погибших и около 30-40 единиц вооружения и боевой техники", – объяснил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, на южном фронте, в частности на Гуляйпольском направлении, россияне наращивают использование неуправляемых авиационных ракет. В наземные штурмы на этом участке фронта российское командование бросает малые штурмовые группы численностью от трех до семи человек.

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