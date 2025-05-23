Штурмы не прекращаются: в Силах обороны рассказали о тактике врага на юге

На южном фронте, в частности на Гуляйпольском направлении, россияне наращивают использование неуправляемых авиационных ракет. Также они пытаются прорвать украинскую оборону в направлении села Червоное.

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В наземные штурмы российское командование бросает малые штурмовые группы численностью от трех до семи человек. О ситуации на линии фронта в Запорожье рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"На самом Гуляйпольском направлении он (враг. – Ред.) значительно увеличил авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами и по Червоному, Гуляйполю и еще по нескольким населенным пунктам на этом направлении", - сообщил Волошин.

В то же время, по словам спикера, последние сутки ознаменовались восстановлением врагом штурмовых действий на Гуляйпольском направлении: сейчас россияне пытаются порываться в направлении Червоного, там зафиксирован один неудачный штурм.

В степной зоне Запорожья враг предпочитает тактику применения малых штурмовых групп.

"Здесь противник придерживается тактики штурмов малыми группами пехоты. Например, стоит наша позиция, укрепления там, сеть различных инженерных и оборонительных сооружений, и противник наносит по ней массированные удары самыми разнообразными видами вооружения. Наносит туда удары и управляемыми авиационными бомбами, неуправляемыми авиационными ракетами. Работает по этой позиции артиллерия, дроны на сброс, и когда уже они разрушают полностью эту позицию, под прикрытием средств РЭБ, дронов, авиации, входит российская группа пехоты. Эта группа пехоты состоит из трех-пяти, семи человек", – отметил Волошин.

Он добавил, что на Запорожье россияне, как и на других направлениях, для быстрого передвижения используют мотоциклы. При этом один из них захватчики оборудуют средствами РЭБ, а в штурме оккупантов сопровождают дроны. Именно по такой схеме россияне пытаются захватить позицию и закрепиться на ней.

Два штурмовых действия врага зафиксированы и на Ореховском направлении. Там захватчики также активно осуществляют удары авиацией и применяют дроны-камикадзе.

Напомним, в начале мая украинские воины в Запорожье провели операцию, достойную сюжета первоклассного триллера: бойцы ГУР отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя. Как это было, они показали на видео.

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