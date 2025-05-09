Триллер на Запорожье: бойцы ГУР показали, как отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя. Видео
Бойцы Главного управления разведки Минобороны на Запорожском направлении на фронте прямо на поле боя отбили побратимов из плена российских оккупационных войск. Захватчики прибегли к запрещенным методам – применили неизвестное химическое вещество, из-за чего наши воины отравились газом и потеряли боеспособность.
Однако украинские бойцы спасли своих побратимов. О спецоперации подразделения "Артан Х", которое входит в спецподразделение ГУР МО "Артан", рассказали 8 мая в Telegram-канале разведки, опубликовав видео боев.
Отмечается, что трое "артанцев" - Кеца, Анубис и Ключик - получили задание осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка армии РФ. Они добрались до позиций врага, однако оккупанты применили ядовитый газ, из-за чего украинцы попали в плен.
Российские десантники начали отход в сторону подконтрольного им населенного пункта, но их движение фиксировали наши аэроразведчики. Когда оккупанты с пленными добрались до первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из "Артана" и смежных подразделений.
После ликвидации первого российского десантника один из пленных бойцов ГУР с позывным Кеца воспользовался хаосом и паникой среди оккупантов - он дождался удачного момента и выскользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать.
В это время операторы БПЛА уничтожили второго, а затем и третьего захватчика.
После ликвидации врага к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода с оккупированной территории. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов, когда село солнце.
"Фактически вырвали наших из лап врага прямо на поле боя. Сейчас все в приподнятом настроении. Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов "Артана" и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, - высочайший уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов - уничтожаем", - сказал командир подразделения "Артан Х" с позывным Фаворит.
Освобожденные бойцы вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас все проходят лечение от ожогов, нанесенных российскими химикатами.
Как сообщал OBOZ.UA, в зоне ответственности 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады была успешно отражена попытка штурма противника на Покровском направлении. Враг привлек к атаке 14 единиц мототехники и около 20 оккупантов.
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