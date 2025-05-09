Сегодня, 8 мая, в зоне ответственности 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады была успешно отражена попытка штурма противника на Покровском направлении. По информации бригады, враг привлек к атаке 14 единиц мототехники и около 20 оккупантов.

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Об этом рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Они отметили, что бойцы бригады продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность, готовы к любым неожиданностям на поле боя.

"Мы всегда готовы к любому развитию событий", – отметили в бригаде.

Этот бой стал очередным свидетельством боевой выдержки и умения наших воинов эффективно действовать даже в самых напряженных условиях.

По информации Генерального штаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается напряженной: с начала суток враг совершил 55 попыток прорыва вблизи населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Даченское, Котлино и других. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Предварительно, потери врага составили по меньшей мере 407 человек, из них 225 – безвозвратные.

Также самые ожесточенные бои идут на Покровском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком и Курском направлениях.

На Купянском направлении наши воины отбили четыре штурма возле Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Один бой продолжается.

В течение суток на Лиманском направлении противник атаковал 21 раз в районах Надежды, Новоегоровки, Редкодуба, Грековки, Колодязов, Торского и других – один бой еще не завершен.

В районах Часового Яра, Курдюмовки и Торецка продолжается до десятка боевых столкновений, часть из которых еще активны.

На Торецком направлении оккупанты штурмовали семь раз, основные усилия сосредоточены вблизи Крымского.

На Курском направлении Силы обороны отбили 16 атак, враг нанес 8 авиаударов с применением 11 управляемых бомб и совершил 245 артобстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области у оккупантов не остается шансов на атаки, ведь украинские защитники продолжают их кошмарить, нанося удары по врагу. На этот раз бойцы Третьей штурмовой бригады жестко ударили по позициям россиян, уничтожив их технику и пехоту.