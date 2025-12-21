Наземный дрон спас раненого украинского воина, который 33 дня ждал эвакуации под обстрелами – CNN

Украинский сухопутный робот MAUL спас жизнь тяжело раненому бойцу ВСУ Максиму. Парня несколько неудачных раз пытались вывезти из-под Торецка, где он провел 33 дня, со жгутом на ноге.

Об этом рассказывает американский телеканал CNN. Сам боец называет поездку роботом "самым жутким" вариантом.

"Я ничего не видел, когда он меня вез. Я думал, что мы не успеем. Я думал, что или FPV ударит по нам, или мы подорвемся и я там и останусь", – сказал Максим.

Несмотря на то, что робот таки наехал на мину, его повреждения оказались несерьезными. MAUL успешно доставил раненого военного к парамедикам. Сейчас Максим в больнице, где восстанавливается после ранения. Вспоминает, что по дороге слышал взрывы и запах пороха.

"Постоянно думал, о том, что случится что-то плохое. Мне сказали, что рядом со мной пролетал FPV, но не попал в меня. А потом робот наехал на мину. Он мог ездить на трех колесах, и не мог повернуть налево. Но мы справились", – говорит он.

Робот MAUL – что известно

Заметим, что MAUL – украинский медицинский робот-эвакуатор, разработанный специально для вывоза раненых с поля боя. Его построили на шасси квадроцикла, он имеет оборудованную бронекапсулу для раненого, которая выдерживает FPV-удар, а благодаря дизельному двигателю ездит со скоростью 70 км/ч.

MAUL способен выдерживать 250 кг нагрузки, работает автономно до пяти часов, и управляется дистанционно, что позволяет спасать жизни на передовой. Стоимость роботаравна 1,5 млн грн в полной комплектации.

Напомним, ранее бойцы 3ОШБр показали забавное видео, как их сухопутный робот забрал с российских позиций пулемет Калашникова, и вывез его обратно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сухопутных войсках ВСУ показали четыре основных типа сухопутных роботов, которые уже используются в боевых условиях, в частности, модели "Ярость", "Термит", "Гном" и Ardal, которые помогают на самых опасных участках фронта.

