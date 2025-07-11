Военные показали наземные дроны, которые применяются на фронте: чем они полезны. Фото

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины показали четыре основных типа наземных роботизированных комплексов, которые уже используются в боевых условиях. Речь идет о таких НРК: "Лють", "Термит", "Гном-минер" и Ardal – технику, которая помогает на самых опасных участках фронта.

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Об этом сообщает Укринформ. Комплексы уже спасают жизни украинцев на передовой, проводя эвакуацию, логистику и минирование.

"Эта компонента [наземные роботизированные системы] дополнила воздушную. Развитие наземной компоненты на сегодня обусловлено интенсивным огневым воздействием противника на передние боевые порядки наших войск", – объяснил офицер отдела развития наземных систем управления БпЛА командования Сухопутных войск Владимир Ровенский. По его словам, в отличие от беспилотных летательных аппаратов, применение наземных систем значительно сложнее из-за развертывания архитектуры связи для работы.

Сейчас уже 22 боевых подразделения имеют в своем составе группы операторов наземных роботизированных комплексов. Самыми эффективными пока считаются системы "Лють" и Ardal, которые уже выполнили десятки задач по эвакуации раненых и логистике.

По словам Ровенского, боевой наземный комплекс "Лють" и другие НРК требуют доработки, развития, но активно применяются в войсках. Доля применения по типам примерно такая:

47% – это логистические и эвакуационные комплексы,

около 25% – это инженерные комплексы,

12% – это боевые комплексы,

остальные – специальные.

Командир взвода, преподаватель учебной роты школы специалистов беспилотных наземных комплексов "Варан" Александр с позывным "Наруто" рассказал, что роботизированный разведывательно-ударный наземный комплекс "Лють" имеет бронированную защиту, полный привод, электродвигатель, ПКТ-пулемет и боекомплект на 550 патронов. Он может вести огонь, но требует присутствия человека для управления.

По его словам, дрон "Термит", хоть и считается логистическим, является многофункциональным – имеет модули для минирования и возможность установки большого количества турелей для огневого поражения. "Он довольно легко перевозит более 200 килограммов, запас хода тоже крутой – 20 километров туда и обратно для него не проблема", – подчеркнул военный.

Комплекс "Гном-минер", несмотря на простоту, показал хорошие результаты – дальность его работы превышает три километра. Этот дрон предназначен для инженерных задач, в частности разминирования.

Начальник центра рекрутинга подразделения беспилотных систем Татьяна Муравьева пригласила желающих стать операторами НРК. Для этого необходимо обращаться в центр Drone Force.

"Человек должен быть заинтересован, у него должна быть определенная цифровая грамотность, заинтересованность в технологиях и определенные базовые знания в механике, электричестве", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, производство украинских беспилотников всех типов продолжает стремительно расти – за год оно увеличилось на 900%. Но несмотря на это, аналитики советуют Украине делать акцент на долгосрочной стратегии, инвестициях и развитии новых технологий.

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