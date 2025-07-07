Украина нарастила производство дронов на 900% за год, и это не предел – Defense Express

Производство украинских беспилотников всех типов продолжает стремительно расти – за год оно увеличилось на 900%. Но несмотря на это, аналитики советуют Украине делать акцент на долгосрочной стратегии, инвестициях и развитии новых технологий.

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Об этом говорится в аналитическом обзоре Defense Express со ссылкой на выводы Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review. Отмечается, что Украина нарастила производство дронов с 20 тысяч в месяц летом 2024 года до более 200 тысяч единиц в 2025 году. Такая динамика является прямым ответом на потребности фронта и трансформирует тактику современной войны.

Аналитики указывают на важность развития долгосрочных механизмов поддержки производства дронов и перехода к дополнительным инвестициям в новые технологии. Одним из аспектов, требующих внимания, является защита интеллектуальной собственности, в частности увеличение количества поданных патентов в сфере беспилотных технологий, ведь в этом Украина отстает от России и многих других стран.

В Defense Express отметили, что данные исследования в основном охватывают 2022-2023 годы, когда темпы развития дроностроения были значительно ниже, чем сейчас. Хотя патентная активность в военное время может не быть ключевым показателем, защита разработок остается важной для научно-технического прогресса.

Еще одним критически важным направлением указано обеспечение долгосрочных контрактов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это позволит наладить стабильное производство, оптимизировать логистику, повысить качество продукции и привлечь больше специалистов.

Кроме того, аналитики рекомендуют ввести стандарты качества для дронов, чтобы уменьшить количество технических сбоев. Однако главной проблемой пока остается не отсутствие требований, а контроль за их соблюдением.

Отдельное внимание авторы отчета уделяют развитию высокотехнологичных БПЛА, в частности дронов на оптоволоконной связи и с системами искусственного интеллекта. Для этого нужна поддержка инновационной экосистемы, такой как платформа brave1, а также привлечение зарубежных инвесторов.

В целом исследование показывает не только значительный прогресс Украины в производстве дронов, но и указывает на конкретные аспекты, которые следует улучшить. Хотя аналитики могут не видеть всей полной картины из-за внешнего взгляда, их рекомендации выглядят дельными и достойными внимания.

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