Военные смогут выбирать: в Украине запустили маркетплейс оружия для оперативного обеспечения фронта

Отныне украинские военные смогут оперативно получать необходимое вооружение – без бюрократии и задержек. Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске DOT-Chain Defence – цифровой системы поставки оружия для Сил обороны, работающей по принципу маркетплейса.

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Об этом сообщила пресс-служба МОУ. В пилотном режиме к платформе уже подключены 10 боевых бригад ВСУ.

Для их обеспечения Министерство обороны выделило миллиард гривен. Через систему Государственного оператора тыла подразделения могут заказывать FPV-дроны, а вскоре – и другие типы БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы, роботизированную технику и тому подобное.

"Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. Теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель. DOT-Chain Defence – это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Она разработана на основе модели поставки питания для армии, которая уже доказала свою эффективность", – подчеркнул Умеров.

Система работает просто: военные видят доступные товары, условия поставки, оставляют отзывы и получают обратную связь. Производители, в свою очередь, имеют прямой доступ к потребителю – армии – и могут оперативно реагировать на потребности фронта. Государство же получает реальную картину запросов с передовой, принимает решения на основе данных и стимулирует развитие оборонной промышленности.

"Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников – гибкую, прозрачную и быструю. Спасибо каждому, кто присоединился к разработке и запуску DOT-Chain Defence", – добавил глава Минобороны.

Напомним, ранее в МОУ сообщили об официальном допуске к эксплуатации в войсках наземного робота с гранатометом. Новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19 (М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

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