В Минобороны допустили к эксплуатации в войсках наземного робота с гранатометом. Фото

Министерство обороны Украины разрешило эксплуатацию нового дистанционно-управляемого боевого модуля "ШАБЛЯ МК19(М)". Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

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Его можно устанавливать на роботизированные системы и транспорт. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль ШАБЛЯ МК19(М)", – говорится в сообщении.

Модуль вооружен автоматическим гранатометом калибра 40 мм и может использоваться как на наземных роботизированных платформах, так и на транспортных средствах. Его особенностью является способность вести как прямой, так и косвенный огонь, в том числе с закрытых позиций поражать врага по координатам.

Модулем может управлять один оператор.

Как сообщал OBOZ.UA, новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2" прошел кодификацию и официально был допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Это современный специализированный транспорт класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

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