ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении и дают бой вблизи Гуляйполя: карты ISW

Военные Вооруженных сил Украины имеют успех на Новопавловском направлении. Кроме того, наши защитники продвинулись на Гуляйпольском направлении.

В частности, вблизи Гуляйполя они наносят удары по позициям российских захватчиков, что может помешать намерениям командования РФ относительно возможного летнего наступления. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Ситуация на Новопавловском направлении

Согласно обнародованным 20 февраля геолокационным материалам зафиксировано недавнее продвижение подразделений ВСУ в восточной части Новопавловки.

В то же время 19–20 февраля российские войска осуществляли атаки в направлении самой Новопавловки, а также на северо-восток – вблизи Муравки и Новониколаевки, и на юг – в районе Филиала.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Геолокационные видео от 19 февраля показывают, что украинские войска продвинулись на запад от Железнодорожного вблизи Гуляйполя и наносят удары по российским позициям в северной Злагоде.

Российские войска одновременно атаковали под самим Гуляйполем, а также к северо-западу и северо-востоку от города, включая районы Святопетровки, Воздвиженки, Рождественки, Верхней Терсы, Зеленого, Еленоконстантиновки, Злагоды, Железнодорожного, Староукраинки и Горького.

По сообщениям, украинские контратаки сдерживают наступательные операции противника на этом направлении, включая участки вблизи Андреевки и Железнодорожного.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец 20 февраля сообщил, что подразделения российской 36-й общевойсковой армии (Восточный военный округ) не могут прикрывать северный фланг зоны ответственности 5-й ВО (ВО) (на восток и северо-восток от Гуляйполя), поскольку они обороняются от украинских контратак вдоль шва между 36-й и 29-й ВО на соседнем Александровском направлении", – указано в материале.

Машовец сообщил, что в последние дни войска РФ перебросили резервы 69-й отдельной бригады прикрытия на участок между 29-й и 36-й ВО. Он отметил, что подразделения 5-й ВО продолжают наступление на Гуляйпольском направлении, несмотря на угрозу от украинских контратак на северном фланге.

По его оценке, успешные действия ВСУ во время этих контратак могут сорвать планы российского командования относительно возможного летнего наступления, если украинские силы сумеют перерезать дорогу Гуляйполе – Великая Новоселка.

Напомним, по информации представителя Сил обороны юга полковника Владислава Волошина, оккупанты не снижают давления в Запорожской области на Гуляйпольском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои, а враг активно пытается вытеснить ВСУ из Гуляйполя, но это ему не удается.

Как писал OBOZ.UA, ранее аналитики ISW сообщали, что украинские бойцы имеют успехи на Купянском направлении и продвинулись в центре самого Купянска, где отбивали атаки отдельных штурмовых групп оккупантов. В то же время российские военные недавно успешно наступали на Славянском направлении.

