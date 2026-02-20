Украинские войска продвинулись под Купянском, оккупанты – в районе Славянска: анализ боевых действий от ISW. Карта

Военные Вооруженных сил Украины имеют успехи на Купянском направлении. В частности, бойцы продвинулись в центре самого Купянска, где отражали атаки отдельных штурмовых групп оккупантов.

В то же время российские военные недавно продвинулись на Славянском направлении. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Ситуация в районе Купянска

Украинские подразделения зафиксировали незначительное продвижение на Купянском направлении. Согласно геолокационным видео, обнародованным 19 февраля, Силы обороны продвинулись в центральной части Купянска.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил 19 февраля, что украинские силы отбивали отдельные российские штурмовые группы, которые пытаются проникнуть в восточную часть города, и удерживают физический контроль над дорогой Голубовка-Купянск и районами на северо-востоке.

По его словам, российские подразделения пытаются сосредоточить силы в восточной Куриловке и вблизи Песчаного, чтобы развить наступление на Купянск-Узловой с востока и перерезать украинский плацдарм к востоку от города.

Офицер ВСУ, который работал на этом направлении, отметил 19 февраля, что блокирование Starlink уменьшило интенсивность атак российских беспилотников, а потепление привело к подтоплению российских позиций и сделало реку Оскол непроходимой.

Командир украинского батальона беспилотников заявил, что оккупанты имеют ограниченные запасы техники и избегают ее активного применения, поскольку украинские "зоны поражения" простираются на десятки километров вглубь их тылов. По его словам, Силы обороны расширяют эти зоны, сочетая разведывательные средства, волоконно-оптические дроны, устойчивые к воздействию российских систем РЭБ, а также ударные беспилотники, поражающие укрытия противника.

Украинские подразделения также системно уничтожают российскую артиллерию, включая мобильные установки, несмотря на попытки их маскировки.

"Представитель Объединенных сил Вооруженных сил Украины полковник Виктор Трегубов 19 февраля сообщил, что по состоянию на 18 февраля в Купянске оставалось около 30-40 личного состава российских войск. Трегубов заявил, что остальные российские войска не способны проводить эффективные наступательные операции и не имеют боевой мощи, необходимой для защиты своих позиций", – говорится в материале.

В то же время один из российских милблогеров публично раскритиковал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, обвинив его в ложных заявлениях о продвижении российских сил на Купянском направлении.

Ситуация на Славянском направлении

Геолокационные видео, обнародованные 18 февраля, указывают на недавнее продвижение войск РФ в центральной части Никифоровки, что к юго-востоку от Славянска.

18–19 февраля российские подразделения вели наступательные действия вблизи и в пределах Лимана, а также в районах Яровой, Ставок, Дробышево, Заречного, Закитного, Дибровы, Озерного, Платоновки, Резниковки, Бондарного и Пазеного. Атаки также фиксировались в направлениях Старого Каравана, Брусовки, Рай-Александровки, Кривой Луки и Федоровки Второй.

"Представитель Объединенных сил Вооруженных сил Украины полковник Виктор Трегубов 19 февраля сообщил, что российские войска не могут добраться до самого Лимана и поэтому осуществляют чрезвычайно изнурительные атаки на соседние села в спорной "серой зоне", – отметили аналитики.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины 11–15 февраля вернули примерно 201 квадратный километр территорий, оккупированных ВС РФ. Аналитики отметили, что вероятно украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

