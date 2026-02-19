Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны из Гуляйполя, но им это не удается: Волошин рассказал о ситуации

Российская оккупационная армия не снижает давления в Запорожской области на Гуляйпольском направлении, там продолжаются ожесточенные бои. Враг активно пытается вытеснить ВСУ из Гуляйполя, но это ему не удается.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга полковник Владислав Волошин в телеэфире. Он рассказал о ситуации в Гуляйполе и вокруг него.

На этом направлении интенсивность боевых действий одна из самых высоких по всему фронту в целом.

"Противник пытается вытеснить окончательно наших бойцов из Гуляйполя, но это им не удается", – отметил Волошин.

Представитель сил обороны Юга Украины отметил, что враг атакует и населенные пункты, которые расположены вблизи Гуляйполя – Железнодорожное, Зеленое, Варваровка. Но успехов в продвижении у россиян нет.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Ситуация вблизи Гуляйполя в Запорожской области остается напряженной и сложной. Российские подразделения не прекращают интенсивных боевых действий и пытаются прорвать оборонительные рубежи украинских сил.

По имеющейся информации, оккупанты перебросили дополнительные силы с территории Херсонской области, что усилило давление на этом направлении фронта.

В то же время украинские военные смогли стабилизировать оборону и проводят контратакующие действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника.

Сейчас непосредственной угрозы для Запорожья нет, однако ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ проводят результативные контратаки в районе Гуляйполя. Силы обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

