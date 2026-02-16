ВСУ проводят результативные контратаки в районе Гуляйполя: Сырский рассказал подробности

Ситуация на Александровском направлении, а также в районе Гуляйполя в Запорожье остается сложной. Враг постоянно пытается атаковать, однако Силы обороны проводят результативные контрнаступательные и штурмовые действия.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook. Он рассказал, что работает в районе выполнения боевых задач на юго-восточных направлениях.

"Посетил ряд командных пунктов бригад и полков, участвующих в активных боевых действиях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Провел рабочие встречи с командующим ДШВ, командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей", – отметил главком.

Ситуация в районе Гуляйполя

По словам Сырского, оккупанты не оставляют намерений прорвать наши боевые порядки, проводят постоянные атаки, в том числе с применением ВВТ, однако без существенного успеха.

В то же время Силы обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

"Наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы", – добавляет Сырский.

Генерал заслушал доклады командиров по выполнению поставленных задач, изменения оперативной ситуации, предложений дальнейших действий и обеспечения первоочередных потребностей наших подразделений.

"Отдал соответствующие распоряжения. Подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, должны прежде всего беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений", – подчеркнул Сырский.

Напомним, что по итогам прошлой недели Запорожское направление оставалось одним из приоритетных для армии РФ. Самую высокую активность зафиксировали в пятницу и субботу на направлении Пологи – Гуляйполе.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он отметил, что Гуляйполе больше не является единственной главной целью российских войск на Запорожском направлении. Оккупанты меняют акценты и перебрасывают технику и силы на другие участки фронта.

Наибольшее насыщение сейчас фиксируют в районе Токмак – Орехов – Васильевка.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Славянска и Гуляйполя, а также в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В свою очередь оккупанты также имели частичный успех в районе Покровска, Гуляйполя и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

