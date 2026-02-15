Гуляйполе перестало быть единственным приоритетом РФ на Запорожском направлении: анализ переброски техники

Гуляйполе больше не является единственной главной целью российских войск на Запорожском направлении. Оккупанты меняют акценты и перебрасывают технику и силы на другие участки фронта.

Наибольшее насыщение сейчас фиксируют в районе Токмак – Орехов – Васильевка. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

По итогам недели Запорожское направление оставалось одним из приоритетных для армии РФ. Самую высокую активность зафиксировали в пятницу и субботу на направлении Пологи – Гуляйполе.

В вечернее время двигались колонны по 15–20 грузовиков, а всего за период – до 60–70 единиц транспорта. Также фиксировали переброску бронетехники, в частности БМП и БТР.

Отмечается, что в середине недели наблюдали наибольшее одновременное количество колонн – более 40 автомобилей в приморской зоне оккупированной части Запорожской области. Это стало наибольшим показателем с 2024 года.

В то же время на севере Донецкой области активность сохранялась со вторника по пятницу. Фиксировали перемещение колонн, часть транспорта оккупанты маскировали под гуманитарные грузы.

Кроме личного состава и боекомплекта, россияне перебрасывали танки с направления Бердянска на север Донецкой области через Мариуполь – всего до 12 машин различных модификаций.

Кроме того, военные лагеря Мариупольско-Бердянской агломерации массово перебрасывали на линию фронта с приоритетом на Донецкую область. Особенно активно россияне выводили силы из районов Ялты и Мелекино после двух поражений военных баз.

"Можем утверждать, что Гуляйполе перестало быть единственным приоритетом россиян на Запорожском направлении, а насыщение в основном идет в район Токмак - Орехов - Васильевка. По Донецкой области медленное, но стягивание в район Покровска продолжается", – констатировал Андрющенко.

Напомним, на южном отрезке фронта защитники Украины воюют против трех-четырех российских армий. Сейчас захватчики перегруппировывают силы, стремясь оккупировать Гуляйполе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Славянска и Гуляйполя, а также в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В свою очередь оккупанты также имели частичный успех в районе Покровска, Гуляйполя и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

