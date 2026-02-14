ВСУ сдерживают одновременно три-четыре российские армии: Волошин рассказал о текущей обстановке на юге страны

На южном отрезке фронта защитники Украины воюют против трех-четырех российских армий. Сейчас захватчики перегруппировывают силы, стремясь оккупировать Гуляйполе.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. "Когда говорят, какие успехи есть на юге, то я хотел бы отметить, что сегодня Силы обороны Украины на юге воюют против трех, а то и четырех российских армий. 5-я, 29-я, 35-я и 36-я российские армии пытаются прорваться и к Гуляйполю, и взять под контроль некоторые населенные пункты Запорожской области", – процитировал военного "Укринформ".

По словам Волошина, наши воины "стесали" уже три комплекта российских воинских частей.

"Защитники юга героически бьются, и каждый сантиметр, метр, километр враг теряет – и теряет довольно много и личного состава, и вооружения, и боевой техники", – подчеркнул спикер.

По его данным, на юге у оккупационных войск ежедневно по 300–350 человек погибшими и тяжелоранеными. Также уничтожаются до сотни единиц вооружения и военной техники агрессора. "То есть довольно высокая цена для каждого сантиметра нашей земли", – отметил Волошин.

Как открытый степной рельеф влияет на оборону

Отвечая на вопрос о рельефе, полковник сообщил, что местность открыта на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском.

Там ВС РФ сначала пытаются подтягивать личный состав штурмовых групп ближе к переднему краю, и уже после того – проводить штурмы.

"Вообще здесь воюет российская пятая армия, и у нее основная тактика действий – это инфильтрация и штурмы малыми группами пехоты", – уточнил спикер.

Оккупанты организуют такие наступления волнами одна за другой. "И основная задача – не дать нам подтянуть пополнение, не дать времени, чтобы подтянуть подкрепление, наладить логистику. Поэтому враг сначала наносит туда массированные удары, разрушает все и после этого волнами штурмует", – заявил Волошин.

На Александровском направлении рельеф немного другой, потому что на этой местности есть несколько рек. напомним, что Александровское направление – это участок фронта, расположенный на пересечении Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Враг там воюет 29-й, 36-й армиями. И там иногда враг применяет, кроме тактики малых пехотных, малых штурмовых групп, тактику механизированных колонн. Это когда в составе подразделений (как правило, обычно это механизированный взвод) есть несколько бронеобъектов. Они идут впереди – это танки, бывают боевые бронированные машины, автомобильный транспорт. И враг штурмует наши позиции, населенные пункты", – объяснил полковник.

Российские бронеколонны пытаются прорваться в украинские населенные пункты и дальше, жертвуя техникой и вооружением, пехота рассредотачивается.

"Потом ее довольно трудно выбить из этого населенного пункта и провести зачистку. Подобная тактика довольно широко распространена на Александровском направлении, и враг от нее не желает отказываться. Потому что, по данным нашей разведки, он подтягивает бронетехнику для продолжения таких штурмов", – сказал представитель Сил обороны юга.

Как писал OBOZ.UA, 13 февраля военнослужащие Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери противника в живой силе (за все время полномасштабной войны) составляют 1 млн 252 тыс. 20 человек.

