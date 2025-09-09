РФ пытается развивать наступление вокруг Константиновки: в ОСГВ 'Днепр' раскрыли намерения врага

Российские оккупационные войска имеют целью захватить Константиновку Донецкой области этой осенью. Для этого противник пытается развивать наступление, чтобы вплотную приблизиться к городу.

Армия РФ атакует с двух направлений и планировала развивать третье. Об этом 8 сентября в эфире "Суспільне. Студія" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский.

Ситуация вокруг Константиновки

По словам Бельского, войска РФ ищут слабые места в украинской обороне, чтобы приблизиться к Константиновке с двух направлений.

"Они пытаются давить с Краматорского направления, было вчера четыре атаки: три в сторону самой Константиновки и одна в сторону Ступочек. Ступочки – это восточные "ворота" Константиновки. Также они давят с юга, это Торецкое направление, было восемь атак на юге. Тоже ищут слабые места, чтобы прорваться к Константиновке. У них цель четкая стоит на осень – захватить Константиновку", – заявил спикер.

Оккупанты также планировали развивать наступление на Константиновку с прорыва, который в середине августа осуществили неподалеку Доброполья. По словам представителя ОСГВ "Днепр", бои на этом участке фронта продолжаются, однако о наступлении на Константиновку с запада речь сейчас не идет.

"По замыслу, этот "добропольский выступ", который был пробит неподалеку Мирнограда, они должны были пойти с него и на Покровско-Мирноградскую агломерацию на запад, и на восток – в сторону Константиновки. В самых сокровенных надеждах было окружить Константиновку, чтобы показать значительную победу, а если не удастся – перерезать логистические пути и выйти или на северные, или на западные окраины города", – рассказал Бельский.

Какие успехи у Сил обороны Украины на этом направлении

Вооруженные силы Украины осуществили продвижение в направлении Константиновка – Дружковка и в районе Доброполья. В то же время российская армия пытается удержать свои позиции и активно проводит наступательные действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, зафиксированы бои сразу на нескольких участках фронта, где российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление.

Как сообщал OBOZ.UA, военные страны-агрессора России в четверг, 4 сентября, сбросили три авиабомбы на больницу в Константиновке Донецкой области. Еще три авиабомбы враг сбросил на Ильиновку, в результате чего погибли два человека.

