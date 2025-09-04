Оккупанты сбросили авиабомбы на Ильиновку и больницу в Константиновке: два человека погибли. Фото

Военные страны-агрессора России в четверг, 4 сентября, сбросили три авиабомбы на больницу в Константиновке Донецкой области. Еще три авиабомбы враг сбросил на Ильиновку, вследстви чего погибли два человека.

О последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Он также обнародовал фото с места удара по больнице в Константиновке.

"Константиновская больница – очередная "военная" мишень российских оккупантов", – написал чиновник в официальном Telegram-канале.

По словам Фадима Филашкина, армия России прицельно сбросила три авиабомбы на больницу, которая до последнего принимала и лечила местных жителей.

Еще три авиабомбы попали в Ильиновке, убив двух человек и повредив пять нежилых зданий.

"Снова и снова подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал руководитель области.

Он добавил, что удары по гражданской и социальной инфраструктуре – это сознательный выбор и целенаправленные террористические акты россиян.

Что известно об ударах по Константиновке

Летом в рамках своих наступательных усилий войска России значительно усилили давление на границе Покровского и Торецкого направлений.

Враг пытается прорваться к Константиновке, чтобы подобраться к Покровско-Мирноградской агломерации и выйти на административную границу Донецкой области, пояснили в ВСУ.

Поэтому последние несколько месяцев Константиновка находится под постоянными вражескими обстрелами.

По состоянию на 21 августа в Константиновке остаются 6,8 тыс. человек, рассказал Вадим Филашкин в эфире телемарафона. Оккупанты контролируют все подъездные пути к городу, из-за чего эвакуация затруднена.

26 августа враг трижды атаковал Константиновку. Вследствие удара FPV-дроном погибла женщина. Еще один гражданский человек получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября в СБУ информировали, что задержали агента ФСБ, который "сливал" координаты воинов Сил обороны вблизи Константиновки. Мужчина помогал россиянам готовить атаки дронами "Рубикон" и создавать "коридоры" для штурмовых групп.

