Оккупанты пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений – военные рассказали, что происходит

Российские войска активизировали наступательные действия на Донецком направлении, пытаясь прорваться к Константиновке через трассу Покровск – Константиновка. Там сейчас идут ожесточенные бои.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов. По его словам, враг пытается окружить Константиновку уже давно – сразу с трех направлений.

"Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, из района Часового Яра – там, где прорвутся первыми, – то за полтора года не смогли достичь успеха ни на одном из них", – отметил офицер.

Сейчас противник переориентировал силы и пытается атаковать со стороны Покровска. Особое внимание оккупанты сосредоточили на трассе, соединяющей Покровск и Константиновку. Именно на этом участке наблюдается наибольшая активность врага.

"Надо понимать: на Покровском направлении были сосредоточены наибольшие силы противника", – подчеркнул Трегубов.

Напомним, ранее в ОСУВ "Хортица" констатировали, что оккупанты хотят дойти до трассы Покровск - Константиновка. Так они рассчитывают усложнить украинским силам логистику и передвижение. Сейчас проезд по этой дороге возможен, однако зависит от погодных условий и рисков, связанных с использованием дронов.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия в последнее время усилила террор мирного населения Константиновки Донецкой области. Прежде всего враг уделяет внимание применению FPV-дронов на оптоволокне. Путинские террористы устраивают "охоту" на все, что движется в городе, а также на путях логистики в линии боевого соприкосновения из города.

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