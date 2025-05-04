Армия России превращает Константиновку в руину – DeepState

Российская оккупационная армия в последнее время усилила террор мирного населения Константиновки Донецкой области. В первую очередь враг уделяет внимание применению FPV-дронов на оптоволокне.

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Путинские террористы устраивают "охоту" на все, что двигается в городе, а также на путях логистики в линии боевого столкновения из города. Об этом сообщает DeepState.

По информации аналитиков, одновременно с интенсивным применением дронов в Константиновке враг применяет огромное количество управляемых авиабомб. При этом враг часто наносит удары с помощью КАБ по другим тыловым населенным пунктам.

Важно отметить, что никаких попыток и возможностей физически зайти в Константиновку у врага не было и нет. На данный момент можно лишь констатировать об увеличении применения КАБ, появлении FPV-дронов на оптоволокне и обстрелах города из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Кацапские ублюдки превращают Константиновку в руину. И это пример того, почему сверхважна высота Часового Яра, ведь подобную судьбу будет ждать не только Константиновка, но и вся Константиновская агломерация, где проходит значительная логистика Сил Обороны", – говорится в сообщении DeepState.

Одновременно с этим открывается еще один путь на Константиновку, если темпы продвижений врага будут в дальнейшем такими же, как сейчас. Речь идет об успехах на участке в районе Сухой Балки, который враг недавно оккупировал и район Новоеленовки, к которому подобрались оккупанты.

Напомним, 3 мая российские захватчики нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получила женщина, есть повреждения домов, газопровода и электросети.

Ранее сообщалось, что утром 4 мая российская террористическая армия атаковала Орехов в Запорожской области. Оккупанты совершили массированный обстрел прифронтового населенного пункта, применив управляемые авиабомбы.

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