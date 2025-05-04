Армия России атаковала Орехов на Запорожье КАБами: разрушены дома, есть пострадавшие

Утром 4 мая российская террористическая армия атаковала Орехов в Запорожской области. Оккупанты совершили массированный обстрел прифронтового населенного пункта, применив управляемые авиабомбы.

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В результате ударов разрушены жилые дома. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По предварительным данным, вследствие вражеских ударов ранения получили два человека. Остальные последствия атаки устанавливаются.

В областной администрации уточнили, что россияне сбросили на населенный пункт как минимум 8 управляемых авиабомб. Также в ОВА опубликовали фото с последствиями ударов, которые свидетельствуют о том, что в очередной раз целью путинских террористов стали жилые дома.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсона постоянными обстрелами. Враг целенаправленно атакует дронами гражданские объекты. В очередной раз российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В столице раздавались мощные взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах, пострадали 11 человек, из которых двое детей.

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