В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто: есть пострадавшие

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Херсона постоянными обстрелами. Враг целенаправленно атакует дронами гражданские объекты.

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В очередной раз российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По информации ОВА, теракт произошел около 6:00 утра в Центральном районе Херсона. В результате взрыва пострадали два человека – 65-летняя женщина и 54-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы.

Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу. В настоящее время медики их обследуют.

В городской администрации уточнили, что российские террористы атаковали авто около 5:30 утра. Также стало известно, что целью путинских захватчиков стал транспорт коммунального предприятия "Херсонэлектротранс". Пострадавшие получили осколочные ранения, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, в ночь на 4 мая российские захватчики атаковали Киев "Шахедами". В столице раздавались мощные взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в домах, пострадали 11 человек, из которых двое детей.

Ранее сообщалось, что 3 мая российские захватчики устроили атаку "Шахедами" на Черкассы. В городе раздалась серия взрывов, есть разрушения. Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров.

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