Враг ударил по Черкассам: повреждено общежитие, выбиты окна

Вечером в субботу, 3 мая, российские захватчики устроили атаку "Шахедами" на Черкассы. В городе раздалась серия взрывов, есть разрушения.

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Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров.

В частности, повреждено общежитие – там произошло возгорание в одной из квартир. Также в результате ударов врага выбиты окна.

"По предварительным данным, травмированных нет. Все службы работают", – добавил Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая россияне также атаковали Киев. В трех районах столицы упали обломки, вспыхнули дома и авто

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