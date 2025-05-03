Оккупанты ударили по Константиновке: пострадала женщина, повреждены дома, газопровод и электросети. Фото

В субботу, 3 мая, российские захватчики нанесли удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получила женщина, есть повреждения домов, газопровода и электросети.

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Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов. Он отметил, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население, разрушая инфраструктуру и нанося огромный ущерб.

"Утром враг выпустил 5 ракет из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате этого обстрела ранено одно гражданское лицо, были повреждены фасады частных домов, линии газопровода и электросети", – говорится в сообщении.

Также после 12 часов дня российские оккупационные войска нанесли авиационный удар управляемой авиабомбой ФАБ-250, в результате чего были повреждены фасады частных зданий и объект инфраструктуры.

Через некоторое время оккупанты совершили обстрел с использованием ударного беспилотного летательного аппарата "Молния-2", что привело к повреждению фасада многоэтажного дома.

Напомним, в Купянске Харьковской области российские войска совершили прямое попадание управляемой авиационной бомбой в здание Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Удар пришелся непосредственно по пожарно-спасательному подразделению.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 2 мая, российские оккупационные войска нанесли массированный удар "Шахедами" по Харькову. В городе прозвучала серия мощных взрывов, в результате атаки есть попадание и более 50 пострадавших.

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