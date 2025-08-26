Оккупанты атаковали дронами Константиновку: поврежден мусоровоз, погибла женщина, есть раненые. Фото

Во вторник, 26 августа, российские оккупанты в третий раз атаковали Константиновку. На этот раз они снова нанесли удар FPV-дроном, в результате чего погибла женщина. Еще один гражданский человек получил ранения.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Горбунов. Он отметил, что третью атаку российские террористы совершили через 2,5 часа после второго утреннего удара по городу.

"Около 12:00 российские войска осуществили прицельный обстрел города Константиновки с помощью ударного беспилотника типа FPV. В результате атаки погибла гражданская женщина – полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – сообщил Горбунов.

По его словам, еще один человек получил ранения средней степени. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью.

Во время взрыва также был поврежден легковой автомобиль.

"Этот случай в очередной раз подтверждает: даже обычное передвижение по улицам города несет высокий риск для жизни гражданских. Ударные беспилотники врага все чаще нацеливаются на районы, где нет военных объектов, создавая атмосферу постоянной опасности для мирного населения", – подчеркнул глава МВА.

Первый удар по Константиновке 26 августа

Первый раз враг атаковал Константиновку около 5 часов утра, нанеся два удара авиабомбами ФАБ-250. Об этом сообщила городская военная администрация.

В результате авиаударов поврежден фасад здания пожарно-спасательной части, служебный автомобиль, два фасада многоквартирных домов и гараж.

Второй удар по Константиновке 26 августа

Как сообщил Сергей Горбунов, в 9 часов утра российские террористы во второй раз атаковали Константиновку, нанеся удар FPV-дроном. В результате этого ранения получил местный житель.

Предварительно, пострадавший находится в легком состоянии. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в местное медицинское учреждение.

Кроме этого оккупанты ударили беспилотником по служебному автомобилю-мусоровозу, который обслуживал жилые кварталы города. В результате взрыва поврежден кузов машины и рабочие механизмы. Из-за атаки в Константиновке осложнился вывоз твердых бытовых отходов.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 25 августа, российская авиация нанесла очередной удар по городу Константиновка в Донецкой области. В результате атаки пострадали четверо гражданских, среди них – молодой человек и три женщины.

