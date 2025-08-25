Враг ударил ФАБами по многоквартирному дому в Константиновке: есть раненые. Фото

25 августа российская авиация нанесла очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки пострадали четверо гражданских, среди них – молодой человек и трое женщин.

Об этом сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры. Отмечается, что атака была осуществлена с 11:20 по 12:00 в понедельник, 25 августа.

Последствия атаки РФ по Константиновке

Под ударами российской авиации оказалась жилая застройка. В зоне поражения поврежден 21 многоквартирный дом, линии электропередач.

Против мирного населения враг использовал пять "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Что известно о пострадавших

"Четверо горожан, которые находились во время обстрела на улице, получили телесные повреждения. У мужчины 26 лет и трех женщин в возрасте 51, 74 и 85 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, рваные раны и ушиб", – говорится в сообщении.

Пострадавшим, двое из которых находится в тяжелом состоянии, оказали медицинскую помощь.

Прокуроры документируют последствия циничной атаки армии РФ на гражданское население. Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Спасение гражданских после удара РФ по Константиновке

В Министерстве внутренних дел показали, как в Константиновке парамедики полиции помогают пострадавшим от российских атак, где счет идет на секунды.

"За день может быть около 10 спасательных выездов. На днях российские войска ударили по городу пятью ракетами из РСЗО "Смерч". Одна разорвалась возле многоквартирного дома. Двое мужчин погибли. Еще четверо жителей получили ранения", – говорится в сообщении.

Самые тяжелые травмы получил 30-летний мужчина, у которого все тело было посечено обломками, он истекал кровью. Парамедики, которые немедленно прибыли на место обстрела, оказали первую помощь и по дороге в больницу контролировали, чтобы мужчина не потерял сознание.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист убивает украинских правоохранителей, которые несут службу в Донецкой области. 22 августа 2025 года в результате авиаудара по Краматорску погибли двое полицейских из Прикарпатья.

