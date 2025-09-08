Украинские войска продвинулись на направлении Константиновка – Дружковка и в районе Доброполья: анализ ISW. Карта

Вооруженные силы Украины осуществили продвижение в направлении Константиновка – Дружковка и в районе Доброполья. В то же время российская армия пытается удержать свои позиции и активно проводит наступательные действия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, зафиксированы бои сразу на нескольких участках фронта, где российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление.

Ситуация на направлении Константиновка – Дружковка

Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе вблизи Константиновки и Дружковки. Российские военные блогеры подтвердили продвижение ВСУ на запад от Попова Яра, который расположен к югу от Дружковки.

В ответ противник проводил наступательные действия на северо-восток от Константиновки в направлении Веролюбовки, на восток вблизи Ступочек, а также на юго-восток возле Белой Горы. Кроме того, атаки продолжались к югу от Константиновки – возле Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Быка и Катериновки, а также к югу и юго-западу от Дружковки вблизи Полтавки, Русина Яра, Владимировки и Софиевки.

Военные блогеры РФ утверждали, что украинские силы проводили контратаки в районах Предтечино, Владимировки и Софиевки.

Также аналитики сообщили об активности операторов беспилотников 98-й воздушно-десантной дивизии РФ вблизи Часова Яра и подразделений 4-й мотострелковой бригады возле Александро-Шультино.

Продвижение ВСУ в районе Доброполья

ISW сообщает, что украинские войска достигли успеха и на Добропольском направлении. В частности, 1-й армейский корпус Украины информировал, что в августе 2025 года был освобожден ряд населенных пунктов – Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодезь.

7 сентября российский военный блогер распространил карту, на которой отмечен контроль ВСУ над Грузским, Веселым, Золотым Колодезем, Рубежным и селом Степы (бывшая Кутузовка). Однако противник заявляет, что ему удается удерживать позиции в южной части Золотого Колодезя, а также вблизи Кучерова Яра и Нового Шахового.

Российские источники утверждают, что войска РФ осуществили наступательные действия к востоку от Доброполья в районах Вильного, Ивановки, Паньковки и Шахово. В то же время украинские силы якобы контратаковали возле Кучерова Яра и Золотого Колодезя.

По сообщениям ISW, подразделения 1-й Славянской мотострелковой бригады России (ранее 1-й армейский корпус так называемой "ДНР") сейчас действуют в районе Нового Шахова. Это свидетельствует о значительной концентрации сил на этом участке фронта, где продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов поселок Заречное в Донецкой области. Наши защитники полностью контролируют населенный пункт.

1 сентября стало известно о том, что украинские военные освободили поселок Новоэкономичное Донецкой области. Над населенным пунктом был установлен украинский флаг 31 августа.

24 августа Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новомихайловка (Донецкая область). В этот же день стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три населенных пункта, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись н.п. Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

