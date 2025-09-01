Силы обороны освободили поселок Новоэкономичное в Донецкой области: в Генштабе показали видео

В первый день осени стало известно о том, что украинские военные освободили еще один населенный пункт. Это поселок Новоэкономическое Донецкой области.

Информацию об этом подтвердили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что над поселком был установлен украинский флаг 31 августа.

"Установление украинского флага в поселке Новоэкономичное Донецкой области. Слава Украине!" – говорится в подписи под видео.

Добавляется, что в освобождении участвовали штурмовые группы полка "Скала". Военным понадобилось две недели, чтобы шаг за шагом пройти каждую улицу населенного пункта.

Напомним, что в воскресенье, 24 августа, Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Новомихайловка (Донецкая область). Наши военные постепенно возвращают оккупированные территории.

24 августа также стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Сирский заявил, что Силы обороны зачистили от врага шесть населенных пунктов в Донецкой области и уничтожили сотни российских оккупантов.

Он рассказал, что работал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!