Успешная наступательная операция: ГУР и Третий корпус показали освобождение Новомихайловки на Донбассе. Видео

В воскресенье, 24 августа, Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Новомихайловка (Донецкая область). Наши военные постепенно возвращают оккупированные территории.

Видео успешной наступательной операции опубликовали в Главном управлении разведки. Там отметили, что в ней принимали участие военные ГУР и Третьего корпуса.

"ГУР и Третий корпус возвращают территории: Новомихайловка под контролем украинских сил! Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области", – говорится в подписи к видео.

Уточняется, что согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.

"По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть. Больше деталей совместной операции — скоро в полном видео!" – резюмировали успешную операцию военные.

Напомним, что 24 августа также стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Сырский заявил, что Силы обороны зачистили от врага шесть населенных пунктов в Донецкой области и уничтожили сотни российских оккупантов.

Он рассказал, что работал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступлении.

