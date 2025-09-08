Полностью под контролем: украинские военные освободили от врага село Заречное в Донецкой области. Видео

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов село Заречное в Донецкой области. Наши защитники полностью контролируют населенный пункт.

Об этом сообщили в Генеральном штабе в понедельник, 8 сентября. Вооруженные силы продолжают возвращать каждый метр родной земли.

Что известно

Украинские военнослужащие установили сине-желтый флаг на одном из полуразрушенных построек села.

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Накануне, 1 сентября, стало известно о том, что украинские военные освободили поселок Новоэкономический Донецкой области. Над населенным пунктом был установлен украинский флаг 31 августа.

Напомним, 24 августа Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Новомихайловка (Донецкая область). Наши военные постепенно возвращают оккупированные территории.

Как писал OBOZ.UA, 24 августа также стало известно о том, что украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

