Оккупанты атаковали предприятие и учебное заведение в Сумах: произошел пожар, ранен мужчина

Ночью 22 сентября российские войска атаковали Сумы. Два удара пришлись по предприятию, повреждено также учебное заведение.

Известно о пострадавшем. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Что известно

О том, что россияне атаковали облцентр ударными беспилотниками, чиновник сообщил после 4 часов утра.

"Предварительно три попадания БпЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Есть возгорания в результате обстрелов", – написал Кривошеенко, отметив, что проводится обследование территории.

Ближе к 5 часам утра он сообщил о прилетах по одному из предприятий города.

"Два попадания пришлись по предприятию – ранен охранник. Еще один удар – по учебному заведению. Информация относительно пострадавших и повреждений уточняется", – отметил начальник Сумской МВА.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что россияне прибегли к новому виду атаки: враг сбросил на Нежин неизвестные взрывчатые вещества. Это произошло в пятницу, 19 сентября. 19 сентября удар был направлен на одну из центральных улиц города.

Также сообщалось, что россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки были повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.

