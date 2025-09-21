Враг атаковал Днепропетровскую область: повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие. Фото

Страна-террорист продолжает методично обстреливать мирное население Украины. В воскресенье, 21 сентября, Россия атаковала Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак. В результате циничной атаки врага в регионе повреждены дома и газопровод. Также пострадали гражданские.

О ситуации с безопасностью в области в течение дня.

– Агрессор продолжал бить по Никопольщине, используя дроны и артиллерию. Целился по районному центру, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской и Мировской громадах.

– Пострадал 68-летний мужчина. Он получил медицинскую помощь, будет восстанавливаться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, авто. Зацепило и газопровод.

– Под ударом была и Маломихайловская громада на Синельниковщине. Враг попал из КАБов. Ранения получила женщина 76 лет. Разрушены детсад, гаражи, частные дома.

– К вечеру было шумно в Днепровском и Павлоградском районах. Противник направил на тамошние населенные пункты БПЛА. Горела сухая трава.

Сергей Лысак позже также написал, что в течение дня защитники неба уничтожили в области 12 беспилотников и поблагодарил их.

21 сентября войска страны-агрессора России также нанесли удары по Константиновке Донецкой области КАБом, из РСЗО "Смерч" и ствольной артиллерии. Повреждены многоквартирные дома и магазины, погибли два человека, три получили ранения.

Напомним, что российские войска 20 сентября атаковали Днепр. В городе зафиксировано попадание в многоэтажку. В Днепропетровской ОГА отметили, что в результате вражеского террора есть жертва, 30 человек ранены. Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак написал в телеграм, что ликвидация последствий атаки на регион продолжалась в течение дня.

OBOZ.UA также сообщал, что ночью Украина оказалась под массированной воздушной атакой. Россияне запустили много "Шахедов", баллистику и подняли стратегическую авиацию. В частности, РФ массированно атаковала "Шахедами" и баллистикой Днепр и Павлоград.

