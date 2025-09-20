Под удар попала многоэтажка: оккупанты атаковали Днепр и область, есть жертва, 13 человек ранены. Фото и видео

Российские войска 20 сентября атаковали Днепр. В городе зафиксировано попадание в многоэтажку.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. В Днепропетровской ОГА отметили, что в результате вражеского террора есть жертва, 13 человек ранены.

Что известно

Про удар врага по многоквартирному дому в Днепре стало известно после 6 часов утра 20 сентября.

"Всю ночь не сплю. П*дары попали ракетой в жилую многоэтажку... Подробности от военной администрации", – написал Филатов утром в субботу.

В городе после атаки зафиксированы пожары.

"В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий", – рассказал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он добавил, что на область этой ночью россияне направили беспилотники и ракеты.

"В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнования родным. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый", – отметил Лысак.

В местных пабликах еще до официального заявления ОВА начали появляться фото и видео, зафиксировавшие пожар на месте попадания.

Со ссылкой на волонтера Тимофея Кучера паблики также написали, что на месте работает "скорая" и что известно о тяжело раненном человеке.

Также в результате атаки пострадали здания нескольких учебных заведений.

Для удара по городу россияне, вероятно, использовали ракету с элементами массового поражения: как пишут местные паблики, днепряне находят, в частности, в собственных квартирах металлические кубики, выполняющие функцию шрапнели.

В департаменте транспорта "Суспільному" рассказали, что в Днепре временно не курсирует троллейбус №8.

Новость дополняется