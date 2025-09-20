РФ массированно атакует 'Шахедами' и баллистикой Днепр и Павлоград: раздаются взрывы

В ночь на субботу, 20 сентября, российские захватчики направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами.

О движении беспилотников информировали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. В областном центре прозвучала серия взрывов, их было слышно в разных районах города, информирует корреспондент OBOZ.UA.

Последствия атаки на Днепр

По предварительным данным, в результате ударов БПЛА в городе вспыхнул пожар.

Атака на Павлоград

Кроме десятков дронов-камикадзе враг запустил на город баллистические ракеты. О скоростных целях информировали в ВС ВСУ.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, массированная атака РФ на Украину началась вечером 19 сентября с запуска врагом дронов. Впоследствии стало известно, что Россия подняла стратегическую авиацию с "Оленьи".

