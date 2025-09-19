Украина под массированной воздушной атакой: враг запустил более 50 'Шахедов' одновременно и передислоцирует стратегическую авиацию

С вечера пятницы, 19 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Мониторы также фиксировали передислокацию бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы "Энгельс"/"Оленья".

В регионах работают силы ПВО. О движении вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Ход атаки РФ

В 20:57 стало известно, что отмечено коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ. Это свидетельствует о возможности применения врагом бомбардировщиков в течение ночи.

По состоянию на 21:59 над Украиной было 50 БПЛА противника, а в 22:30 – уже 56, новые беспилотники залетали в наше воздушное пространство.

БПЛА двумя потоками с Харьковщины и Сумщины объединялись на Полтавщине. Общий вектор – на Черкасскую область. БПЛА проходили мимо Полтавы, Лубны, Миргород, Кременчуг.

"Продолжается боевая работа, однако не находитесь под открытым небом", – призвал monitor.

В 23:08 ВС ВСУ информировали о БПЛА над Черкассами, Полтавой и Кременчугом.

"Основная часть ударных БПЛА на Полтавщине, Черкасщине и Кировоградщине! Не игнорируйте сигналы тревоги, находитесь в безопасных местах", – призвали военные.

По состоянию на 23:50 в воздухе было более 60 вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 86 средств воздушного нападения: ракету и дроны различных типов. Силы ПВО обезвредили 71 БПЛА. Зафиксировано попадание в ряде локаций.

