Россия ночью запустила по Украине сотни ракет и дронов: силы ПВО обезвредили 583 цели

В ночь на 20 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 619 средств воздушного нападения: на украинские города и села летели крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны различных типов. Силы ПВО обезвредили 583 цели.

Зафиксированы попадания в нескольких локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Атаковать наше государство россияне начали около 20:00 накануне, 19 сентября.

Во время массированного комбинированного удара захватчики применили ударные дроны, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Всего в течение атаки радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 619 средств воздушного нападения. Среди них:

579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ);

типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ); 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска (РФ), а также временно оккупированного Крыма;

из Ейска (РФ), а также временно оккупированного Крыма; 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В ходе атаки противник применил уже традиционную тактику – одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА различных типов. Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Спасибо партнерам за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой", – отметили в Воздушных силах.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной оборонойсбито/подавлено 583 воздушные цели:

552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксированы прилеты баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых(обломки) на 10 локациях.

По состоянию на 9 утра атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались несколько российских дронов.

Как прошла ночь в регионах

В Черкасской области силы ПВО начали работу по отражению комбинированных российских атак еще вечером накануне.

В пределах Черкасской области уничтожили три российские ракеты, а также девять БпЛА.

"Травмированных нет. По предварительным данным, ущерба для инфраструктуры тоже. Обследование территории продолжается", – написал глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в 07:40 утра.

На Николаевщине взрывы раздавались в облцентре и за его пределами.

По данным ГСЧС, под утро враг нанес массированный комбинированный удар по Николаеву баллистикой и БПЛА типа "Shahed". Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары. Продолжается ликвидация. Данных о пострадавших по состоянию на 8 часов утра не было.

Также ночью враг атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" фермерское хозяйство в Снигиревской громаде Баштанского района. Произошел пожар складов на площади 30 кв м, он ликвидирован. Пострадавших нет.

На Черниговщине под ударом ночью снова оказался Нежинский район.

"Враг снова атаковал Нежинщину. В Борзнянской громаде в результате российского удара дрона загорелось частное домохозяйство. К сожалению, погибла 62-летняя местная жительница. Спасатели ликвидировали пожар", – рассказали в ГСЧС.

Над Днепропетровщиной во время последней атаки силы ПВО, как рассказал начальник ОВА Сергей Лысак, уничтожили 39 вражеских дронов.

"Днепропетровщина снова была под массированной атакой. Агрессор направил на область беспилотники и ракеты... В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Предприятие побито и в Павлограде. Там также пожар", – рассказал он.

Известно о погибшем и десятках пострадавших.

На Львовщине во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:46 по 06:54 20 сентября, украинские воины сбили 2 вражеские крылатые ракеты. Предварительно – без жертв и пострадавших, отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

В Одесской области в результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Украина оказалась под массированной воздушной атакой. Россияне запустили много "Шахедов", баллистику и подняли стратегическую авиацию.

В частности РФ массированно атаковала "Шахедами" и баллистикой Днепр и Павлоград.

